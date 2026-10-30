لا تتناسب مع قيم المجتمع المصري.. أمير هشام ينتقد تصرفات شيكو بانزا

انتقد الإعلامي أمير هشام تصرف الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب مواجهة المقاولون العرب، مطالبا إدارة النادي بالتعامل مع الموقف بصورة واضحة وحاسمة، وتوجيه تنبيه للاعب حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ما فعله شيكو بانزا عقب المباراة غير مقبول، مشددا على ضرورة أن توضح إدارة الزمالك للاعب أن مثل هذه السلوكيات لا تتناسب مع طبيعة المنافسات الكروية في مصر، ولا تتماشى مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع المصري.

وأضاف أن تصرف اللاعب داخل الملعب يستوجب توجيه رسالة واضحة إليه بشأن ضرورة الالتزام بالقواعد والسلوكيات المطلوبة، مؤكدا أن مجلس إدارة الزمالك مطالب بالتعامل مع الواقعة بما يضمن عدم تكرارها.

وفي سياق آخر، تطرق أمير هشام إلى الأنباء المتداولة بشأن شيكو بانزا خلال رحلة الزمالك إلى رواندا، مؤكدا أنه لن يتناول هذه الأنباء في ظل نفي اللاعب لها من خلال بيان رسمي، وعدم صدور أي إعلان من جانب إدارة النادي بشأن الواقعة المتداولة.

وأوضح أن عدم وجود معلومات مؤكدة أو موقف رسمي معلن من الزمالك لا يسمح له بالخوض في تفاصيل تلك الأنباء، مشددا على أهمية الفصل بين ما يتم تداوله وما يمكن تأكيده من خلال البيانات الرسمية.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعامل مع شيكو بانزا بحسم ووضوح، وتحديد الضوابط التي يجب الالتزام بها داخل الملاعب المصرية، حتى لا تتكرر تصرفات لا تتناسب مع قيم المجتمع المصري.