تصرف غير لائق.. كريم رمزي ينتقد صمت الزمالك بعد واقعة شيكو بانزا

انتقد الإعلامي كريم رمزي تصرف الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، عقب مباراة الفريق الأخيرة، بعدما خلع اللاعب الشورت أمام الجماهير والكاميرات، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحاته التلفزيونية، إنه ينتظر الحديث عن الواقعة منذ الليلة الماضية، معربًا عن انزعاجه مما حدث، ومؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالانتماء إلى الأهلي أو الزمالك، وإنما باحترام العادات والتقاليد المصرية والقيم المجتمعية.

وأوضح رمزي أن المجتمع المصري يحرص على مراعاة قيمه وتقاليده في مختلف المواقف، مشددًا على ضرورة التعامل مع أي تصرف يخالف هذه القيم بجدية، بعيدًا عن الانتماءات الكروية والتعصب الجماهيري.

وأضاف الإعلامي أنه كان ينتظر صدور موقف رسمي من نادي الزمالك يدين الواقعة، باعتبار النادي مؤسسة رياضية وتربوية لها تاريخ طويل، مؤكدًا أن الظروف التي يمر بها الفريق لا ينبغي أن تمنعه من التعبير عن موقف واضح تجاه ما حدث.

وأشار إلى أنه لا يطالب بتوقيع عقوبة مغلظة على شيكو بانزا أو رحيله عن النادي، لكنه يرى أن الحد الأدنى يتمثل في إعلان رفض التصرف، وعدم التعامل معه باعتباره أمرًا عابرًا.

وتطرق رمزي إلى العقوبات، موضحًا أن لائحة رابطة الأندية تتضمن، بحسب ما ذكر، بندًا يعاقب اللاعب بالإيقاف مباراة واحدة حال صدور تصرف يخالف الأخلاق والتقاليد والدين، متسائلًا عن موقف الجهات المعنية من الواقعة، وما إذا كانت ستتخذ أي إجراءات بشأنها.

واختتم كريم رمزي تصريحاته بالتأكيد أن اعتراضه لا يستهدف ناديًا بعينه أو لاعبًا بصورة شخصية، وإنما ينطلق من رفضه للتصرف، متسائلًا عما إذا كان البعض سيعتبر المشهد مقبولًا في حال حدوثه أمام أفراد أسرته، ومشددًا على أهمية احترام القيم المجتمعية في الملاعب الرياضية.