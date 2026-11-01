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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أهمية تناول أوميجا 3 للحفاظ على صحة القلب

أوميغا 3
أوميغا 3
نهى هجرس

من خفض الدهون الثلاثية إلى السيطرة على الالتهابات أهمية تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية في صحة القلب والأوعية الدموية

لا تزال أمراض القلب تشكل عبئاً صحياً عاماً كبيراً في العالم ، وإلى جانب الطرق التقليدية كالأدوية وتغيير النظام الغذائي والنشاط البدني، يتزايد التركيز على دور أحماض أوميغا-3 الدهنية كاستراتيجية مكملة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

خضعت أحماض أوميغا-3 الدهنية، وخاصة تلك المشتقة من زيت السمك، لدراسات واسعة النطاق لتأثيراتها على صحة القلب والأيض، ورغم أنها لا تغني عن العلاج الطبي التقليدي، إلا أن الأدلة السريرية المتزايدة تشير إلى أنها قد تدعم صحة القلب من خلال تحسين بعض مؤشرات الخطر، وتُكمّل الرعاية الوقائية الشاملة.

لهذا السبب احرصي على تناول الأوميغا 3 أثناء الحمل

كيف تؤثر أحماض أوميغا-3 الدهنية على مسارات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

1. تعديل مستوى الدهون في الدم

انخفاض مستمر في مستويات الدهون الثلاثية في الدم

زيادة طفيفة في مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)

تأثيرات متغيرة وغير متسقة على الكوليسترول الضار (LDL)

2. النشاط المضاد للالتهابات

يمكن للأحماض الدهنية أوميغا 3 أن تقلل من إنتاج الوسائط الالتهابية، مما قد يساعد في إبطاء تطور تصلب الشرايين ودعم صحة الأوعية الدموية بشكل عام

أظهرت التجارب التي أجريت على مرضى يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية انخفاضًا في الأحداث القلبية المتكررة، خاصة عند استخدام علاج أوميغا 3 جنبًا إلى جنب مع العلاجات القياسية مثل الستاتينات.

في المقابل، أظهرت الدراسات التي أجريت على فئات سكانية أقل عرضة للخطر، بما في ذلك الأفراد الذين لا يعانون من أمراض القلب المعروفة، فائدة محدودة على النتائج القلبية الوعائية الرئيسية.

بشكل عام، تشير الأدلة الحالية إلى أن مكملات أوميغا 3 قد تكون أكثر فائدة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية

أحداث قلبية وعائية سابقة

مخاطر قلبية استقلابية عالية بشكل عام

لا تزال التدابير الداعمة لنمط الحياة ضرورية

ينبغي دائماً الجمع بين تناول مكملات أوميغا 3 واستراتيجيات نمط الحياة المثبتة، بما في ذلك:

النشاط البدني المنتظم

ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أسبوعياً أو 75 دقيقة من النشاط البدني المكثف أسبوعياً

التغذية الصحية للقلب

تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة

كمية كافية من البروتين الخالي من الدهون

التركيز على الدهون غير المشبعة

الحد من تناول الملح والسكريات المكررة والدهون المشبعة والمتحولة

يظل التحكم الأمثل في ضغط الدم ومستوى الجلوكوز، إلى جانب الحفاظ على وزن صحي للجسم، أمراً أساسياً في استراتيجيات الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

المصدر KD hospital 

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