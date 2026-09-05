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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نتيجة مذهلة.. لن تصدق فوائد تناول بذور الكتان يوميا

بذور الكتان
بذور الكتان
نهى هجرس

بذور الكتان المطحونة غنية بأحماض أوميغا 3 المفيدة لصحة القلب، ومضادات الأكسدة، والألياف، ويسهل إضافتها إلى أي وصفة تقريبًا

الفوائد الصحية لبذور الكتان

هناك الكثير مما يُعجبنا في بذور الكتان، فهي غنية بالألياف والبروتين، كما أنها مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية والليغنان، وهو نوع من البوليفينول الذي يساعد على تعزيز صحة القلب

ممتاز لأحماض أوميغا 3 الدهنية

يُعدّ الكتان غنياً بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من الأحماض الدهنية المفيدة لصحة القلب، ويُعرف السمك بأنه أفضل مصدر لأحماض  أوميغا 3 الدهنية ، ولكن بعض النباتات أيضاً غنية بحمض ألفا لينولينيك.

بذور الكتان في الواقع أغنى مصدر نباتي لحمض ألفا لينولينيك في النظام الغذائي، وهذا ما يجعله خيارًا رائعًا للنباتيين وغير النباتيين على حد سواء

غني بالألياف

يمكن للألياف القابلة للذوبان أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبذور الكتان غنية بها، يوضح  بذور الكتان مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان، والتي تُشكّل مادة هلامية عند مزجها بالماء، مما يُبطئ عملية الهضم" كما تُساعد الألياف أيضاً على:

خفض الكوليسترول.

تثبيت مستويات السكر في الدم.

قلل من خطر إصابتك بأمراض القلب

غني بالبوتاسيوم

البوتاسيوم معدن مهم لوظائف الخلايا والعضلات، ويساعد في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، لكن الكثير لا يحصلون على كمية كافية منه في نظامهم الغذائي.

يحتوي بذر الكتان على بوتاسيوم أكثر من الموز، المعروف بغناه بالبوتاسيوم.

المصدر Cleveland clinic 

بذور الكتان فوائد بذور الكتان البوتاسيوم الالياف

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