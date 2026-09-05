بدون تغيير..سعر الدولار في البنوك الآن

شهد سعر الدولار استقراراً لليوم الثاني علي التوالي مع بدء التعاملات المسائية المحددة اليوم السبت 5-9-2026.

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه على مستوي البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في البنوك.

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.88 جنيها للشراء و 50.98 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر ثاني أقل سعر دولار 50.79 جنيها للشراء و 50.89 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية و الكويت الوطني.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 50.85 جنيها للشراء و50.95 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبوظبي الأول، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 50.88 جنيها للشراء و 50.98 جنيها للبيع في بنوك " المصرف فالعربي الدولي، البنك العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC،المصرف العربي الدولي، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان،المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 51.07 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 50.91 جنيها للشراء و 51.01 جنيها للبيع في بنكي " سايب، نكست".