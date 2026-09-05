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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. أقل سعر دولار اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهر أدنى سعر دولار استقرارًا مع أول تعاملات صباح اليوم السبت 5-9-2026، على مستوى السوق الرسمية دون تغيير.

آخر تحديث لأقل سعر  دولار

سجل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

الدولار اليوم

سجل سعر الدولار ثباتا داخل البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع .

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.78 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع في بنكي "الإسكندرية، الكويت الوطني".

سعر الدولار اليوم

الدولار في معظم البنوك

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع في بنوك "أبوظببي الأول، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار 50.86 جنيه  للشراء و 50.96 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك منها 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، مصر، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر دولار 

وصل أعلى سعر دولار 51.07 جنيه للشراء و 51.17 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر دولار 50.91 جنيه للشراء و 51.01 جنيه للبيع في بنك سايب.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.9 جنيه للشراء و51 جنيها للبيع في بنك نكست.

البنك المركزي

البنك المركزي و أذون الخزانة

أعلن البنك المركزي المصري انخفاض طلبات الاستثمارات المقبولة في عطاءات خزانة بعائد ثابت بمقدار يصل لـ5 مليارات جنيه عن المستهدف طرح والمقدر بـ115 مليار جنيه في المتوسط.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن  إجمالي طلبات الاكتتاب في أجلي 182 و 364 يوما بوصل إلى 110.121 مليار جنيه تضمنت 1711 طلباً مقبولًا من المستثمرين.

وقال البنك المركزي المصري إنه لجأ لطرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية؛ لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

البنك المركزي المصري

تفاصيل الطرح

وبلغت قيمة الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بنحو 67.6 مليار جنيه لتشمل 649 طلبا مقبولا من المستثمرين.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقبول 25.117% وأعلي سعر بنسبة 25.2% و أقل سعر بنسبة 24.98%.

ووصل حجم طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 1062 طلبًا بقيمة 42.521 مليار جنيه .

ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول 25.532% و أقل سعر بنسبة 25.24% و أعلى سعر بنسبة 25.6%.

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