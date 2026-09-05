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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بيكسر القلب.. جمال شعبان يوضح ماذا يحدث للجسم عند الزعل؟

جمال شعبان
جمال شعبان
هاجر هانئ

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بعض المعلومات عن الزعل و تأثيره على الجسم.

كتب جمال شعبان في منشوره:"الزعل بيرفع ضغط الدم وممكن يعمل  تسلخ في الأورطي أو جلطة  أو نزيف في المخ وسكتة دماغية ."

أضاف: "الزعل بيعمل انقباض في الشريان التاجي ويتسبب في ذبحة صدرية وقد ينتهي بجلطة في الشريان التاجي وسكتة قلبية ."

تابع :"الزعل ممكن يكسر القلب ويعمل متلازمة القلب المكسور
Broken heart syndrome

الزعل  بالذات المكبوت المكتوم ممكن يسبب عتمة في العين( مياه بيضاء) وفقدان البصر، يسبب القولون العصبي
 

وممكن يسبب أورام القولون، بيقلل المناعة ويخلي الشخص عرضة للعدوي بالميكروبات.

الزعل سكتة دماغية القلب المكسور

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