قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد
تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي بالدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل .. منع البلوجر نرمين طارق من مغادرة البلاد

البلوجر نرمين طارق
البلوجر نرمين طارق
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة منع البلوجر نرمين طارق من مغادرة البلاد بعد قرار إخلاء سبيلها لحين إنتهاء التحقيقات فى القضية واتخاذ القرار بشأن التصرف فيها 

التحقيقات مع نرمين طارق 

التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة العامة، بعد قرار إخلاء سبيل المتهمة بـخدش الحياء العام، ومخالفة القيم الأسرية، ونشر محتوى غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهمة، نرمين طارق، قضت ليلتها في الحجز وهي في حالة انهيار تام، وتبكي وتصرخ قائلة: "أنا معملتش حاجة.. أنا بريئة.. أنا مبشربش مخدرات"، بحسب ما تم رصده من داخل محبسها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نرمين طارق، بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين والجهات الرقابية تفيد بقيامها بنشر فيديوهات وصور تُعد خادشة للحياء وتُروّج لسلوكيات تتنافى مع قيم المجتمع المصري.

وخلال القبض عليها، تم العثور بحوزتها على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، كما تم التحفظ على سيارتها الخاصة، وذلك ضمن إجراءات الفحص والتحقيق في مصادر الأموال.

من هي نرمين طارق؟

تُعد نرمين طارق واحدة من أبرز البلوجرز في مصر والعالم العربي، وحققت شهرة واسعة بعد ظهورها في صور مع الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي. يتابعها أكثر من 250 ألف شخص على منصة إنستجرام، حيث تشارك جمهورها بأحدث صيحات الموضة وإطلالاتها اليومية. وتُصنّف ضمن أبرز المؤثرات في مجال الموضة الرقمية في مصر.

تلقت الجهات المعنية سلسلة من البلاغات تتهم نرمين طارق بنشر محتوى مرئي يحرّض على الفجور ويهدم القيم الأسرية. ومن المقرر أن يتم التحقيق معها فيما نُسب إليها من مخالفة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.

المادة 1 من قانون مكافحة الدعـ ارة: يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من حرّض أو سهّل أو ساعد على ارتكاب الفجور أو الدعارة.

المادة 14: يعاقب بالحبس حتى 3 سنوات كل من أعلن بأي وسيلة دعوة تتضمن إغراء بالفجور.

المادة 15: يستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي استمرار جهودها في التصدي لجرائم النشر غير الأخلاقي على الإنترنت، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محتوى أو شخص يروج لأعمال أو أفكار تتنافى مع الأخلاق العامة أو القوانين السارية.


 

نرمين طارق البلوجر نرمين طارق القبض علي البلوجر نرمين طارق نرمين طارق وعمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانه .. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالأداب تضعها فى الكلبش

الاهلي

محسن صالح ينتقد إدارة الاهلي بسبب عقود اللاعبين.. ماذا قال؟

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

ترشيحاتنا

الموازنة العامة

رئيس قطاع الموازنة العامة: التحول الرقمي ساعدنا فى اتخاذ قرارات لحظية سليمة

الاسكان

وزير الإسكان ومحافظ يتفقدان محطة مياه نهطاي الارتوازية ضمن مشروعات حياة كريمة

التموين

وزير التموين ومحافظ مطروح يتفقدان «سوق اليوم الواحد»ومعرض«أهلاً مدارس»

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد