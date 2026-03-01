استشاري يكشف فوائد البليلة في السحور

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن «البليلة» تُعد من الأطعمة المفيدة لصحة المخ والجسم بشكل عام، لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة تدعم النشاط الذهني والبدني.

وأوضح الحداد في تصريح خاص لصدى البلد أن البليلة تساهم في تنشيط الذاكرة وتعزيز التركيز، حيث تساعد على تجديد الطاقة وتحفيز النشاط الذهني، خاصة عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن. وأضاف أنها غنية بالمعادن الأساسية مثل الزنك والسيلينيوم، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

فوائد البليلة في السحور

وأشار استشاري الحساسية والمناعة إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في البليلة تدعم صحة الجهاز العصبي، كما أن محتواها من الألياف يعزز كفاءة الجهاز الهضمي ويساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

واختتم الدكتور أمجد الحداد حديثه بالتأكيد على أن إدراج البليلة ضمن النظام الغذائي بشكل معتدل يمكن أن يكون خيارًا صحيًا يدعم وظائف المخ والجسم، خاصة عند تناولها بطريقة صحية دون إفراط في السكريات أو الإضافات غير المفيدة.