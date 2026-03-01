قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«جاي الأهلي يتشمّس» .. عبدالجليل يُطالب برحيل «توروب» ويؤكد: ضعيف وأقل من المستوى
مُواجهة تحبس الأنفاس.. تهديد هند صبري في الحلقة 11 من مسلسل «منّاعة»
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق
جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد الإيراني وأسرته
عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا
مسلسل «إثبات نسب» .. درة تقترب من كشف الخيانة الكبرى
وزير الحرب الأمريكي: سيتم تدمير القدرات البحرية والصاروخية والنووية الإيرانية
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك
«ترامب» يزعم معرفته بالمُرشحين لخلافة «خامئني» .. وهجمات لسلاح الجو الإسرائيلي
استشهاد ابنة المرشد الإيراني وصهره وحفيدته وزوجة ابنه.. ودوي انفجارين في طهران
حمادة الشربيني يستقبل سفير الجزائر على هامش مباراة مصر والجزائر النسائية
رفع حد الإعفاء لـ100 ألف جنيه .. تعديلات الضريبة العقارية بأجندة مجلس النواب اليوم
مرأة ومنوعات

فوائد العرقسوس في هذه الحالة.. وهؤلاء الممنوعون منه

العرقسوس
العرقسوس
حياة عبد العزيز

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من الإفراط في تناول مشروب العرقسوس، مؤكدًا أنه قد يشكل خطورة على بعض الفئات المرضية، خاصة مرضى الضغط والسكر وأمراض القلب، رغم فوائده لبعض الحالات الأخرى.

وأوضح الحداد في تصريح خاص لصدى البلد، أن العرقسوس يحتوي على مركبات قد تؤدي إلى احتباس السوائل ورفع ضغط الدم، وهو ما يجعله غير مناسب لمرضى ارتفاع ضغط الدم أو من يعانون من مشكلات في القلب، كما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم، لذلك يجب على مرضى السكري توخي الحذر الشديد قبل تناوله.

فوائد العرقسوس 

وفي المقابل، أشار استشاري الحساسية والمناعة إلى أن العرقسوس قد يكون مفيدًا لمرضى الحساسية، نظرًا لاحتوائه على مواد لها تأثير مضاد للالتهابات، ويُعرف بخصائصه المساعدة في إذابة البلغم وتهدئة الشعب الهوائية وأضاف أن البعض يصفه بأنه يعمل كـ«كورتيزون طبيعي»، لكنه شدد على أن هذا الوصف لا يعني استخدامه بإفراط أو دون استشارة طبية.

ونصح الدكتور أمجد الحداد مرضى الحساسية بتناول العرقسوس بكميات معتدلة فقط، مع ضرورة تجنبه تمامًا لدى من يعانون من أمراض مزمنة تتأثر بارتفاع ضغط الدم أو اضطراب الأملاح، مؤكدًا أن الاعتدال واستشارة الطبيب يظلان الأساس في التعامل مع أي مشروب أو علاج عشبي.

العرقسوس فوائد العرقسوس اضرار العرقسوس مرضى الحساسية الممنوع من العرقسوس

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

منتخب مصر

فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأنبا بيجول يترأس اجتماع مجمع الكهنة ويدشن أواني المذبح برزقة الدير

صورة ارشيفية

لجنة الشئون العربية بالصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الزملاء العاملين في الخليج

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يشاركان العاملين بشركة التوزيع إفطارهم الجماعي.. صور

بالصور

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

