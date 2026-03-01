فوائد العرقسوس في هذه الحالة.. وهؤلاء الممنوعون منه

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من الإفراط في تناول مشروب العرقسوس، مؤكدًا أنه قد يشكل خطورة على بعض الفئات المرضية، خاصة مرضى الضغط والسكر وأمراض القلب، رغم فوائده لبعض الحالات الأخرى.

وأوضح الحداد في تصريح خاص لصدى البلد، أن العرقسوس يحتوي على مركبات قد تؤدي إلى احتباس السوائل ورفع ضغط الدم، وهو ما يجعله غير مناسب لمرضى ارتفاع ضغط الدم أو من يعانون من مشكلات في القلب، كما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم، لذلك يجب على مرضى السكري توخي الحذر الشديد قبل تناوله.

فوائد العرقسوس

وفي المقابل، أشار استشاري الحساسية والمناعة إلى أن العرقسوس قد يكون مفيدًا لمرضى الحساسية، نظرًا لاحتوائه على مواد لها تأثير مضاد للالتهابات، ويُعرف بخصائصه المساعدة في إذابة البلغم وتهدئة الشعب الهوائية وأضاف أن البعض يصفه بأنه يعمل كـ«كورتيزون طبيعي»، لكنه شدد على أن هذا الوصف لا يعني استخدامه بإفراط أو دون استشارة طبية.

ونصح الدكتور أمجد الحداد مرضى الحساسية بتناول العرقسوس بكميات معتدلة فقط، مع ضرورة تجنبه تمامًا لدى من يعانون من أمراض مزمنة تتأثر بارتفاع ضغط الدم أو اضطراب الأملاح، مؤكدًا أن الاعتدال واستشارة الطبيب يظلان الأساس في التعامل مع أي مشروب أو علاج عشبي.