القبض على المتهم بالتعدى على عامل ديلفري بالسب ورفض سداد قيمة وجبة غذائية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على عامل توصيل طلبات بالسب ورفضه سداد قيمة وجبة غذائية بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول عامل بإحدى شركات توصيل الطلبات، وطرف ثانٍ أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، بسبب خلافات بينهما على قيمة وجبة غذائية قام بطلبها الثاني ورفض سداد قيمتها لسابقة حصوله على وجبة واكتشافه عقب انصراف العامل بأنها غير مكتملة، والتعدي عليه بالسب حال مطالبته بسداد قيمة الوجبة لتغريم العامل قيمتها من قبل الشركة التي يعمل بها، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.