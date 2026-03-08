محافظ بني سويف يُناقش عدداً من الملفات والموضوعات المشتركة خلال لقائه بوفد وزارة المالية

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه،وفد من وزارة المالية ومنظمة اليونسيف،لمناقشة بعض الملفات المشتركة التي يتم التعاون فيها مع أجهزة وزارة المالية ومنظمة اليونسيف ، وذلك بحضور " بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ،علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة

ضم الوفد من وزارة المالية: سارة عيد مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية ،وليد عيسى استشاري المالية العامة ،نورهان صلاح، باسم يس، منار محمود، وعن منظمة اليونيسيف : سيف علي، ياسمين الجندي، وأيمن سبع رئيس مؤسسة شمسية.

تم استعراض مجالات التعاون بين المحافظة والوزارة في عدد من المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها،تضمنت :متابعة مستجدات تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية، ومناقشة آليات توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات التنموية الجارية بالمحافظة،وسبل تعزيز الحوكمة المالية وتطوير الأداء المالي بما يتوافق مع الخطط والمستهدفات الحكومية.

أكد محافظ بني سويف أهمية التعاون مع الوزارة في تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة،لاسيما في تطبيق النموذج لإعداد الموازنة التشاركية،خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية وربط خطط التنمية بالاحتياجات الفعلية للمواطنين ، مشيرا إلى أهمية التركيز على تنفيذ المشروعات التي تحظى فيها المحافظة بميزة نسبية تنافسية وتمثل قيمة مضافة.



