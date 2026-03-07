مؤسسة أبو العينين تفوز بجائزة محور التمكين الاجتماعي في احتفالية صُنّاع "الأثر"

شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كشريك استراتيجي ورئيسي في النسخة الثانية من جائزة " أثر" لعام 2026، وذلك خلال احتفالية كبرى أقيمت بالقاهرة لتكريم صُنّاع الأثر ورواد العمل المجتمعي عن إنجازاتهم خلال عام 2025.

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، إلى جانب عدد من قيادات مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء التحالف، وبمشاركة واسعة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات القطاع الخاص الدولية والمحلية، وممثلي قطاعات المسئولية المجتمعية.

وتأتي مشاركة التحالف هذا العام تأكيدًا على دوره المحوري في تنسيق جهود العمل الأهلي وتعزيز الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل المبادرات التنموية إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

وخلال الحفل، تم تكريم 10 مؤسسات وجمعيات من أعضاء التحالف الوطني تقديرًا لتميزها في 10 مجالات تنموية رئيسية، وفقًا لمعايير تقييم دقيقة تستند إلى الحوكمة والاستدامة وقياس الأثر المجتمعي.

وفي كلمتها خلال الاحتفالية، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف حرص منذ تأسيسه على استكمال ما وصفته بـ "المثلث الذهبي للتنمية "، القائم على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذا التكامل يتجسد اليوم بوضوح من خلال الشراكات التنموية التي يقودها التحالف.

وأوضحت أن حوكمة المسار التنموي تمثل أحد أهم أولويات التحالف، حيث يمتلك اليوم قواعد بيانات موحدة ومنظومة تقارير مركزية وخرائط فجوات دقيقة، تمكن من رسم المسار التنموي وتحديد الأولويات بدقة، كما يسعى التحالف إلى تعزيز التميز المؤسسي. كما كشفت عن أحد أضخم مشروعات التحالف القادمة، وهو "مرصد بيانات العمل الأهلي"، مؤكدة أنه سيمكن كافة أطراف التنمية من الاعتماد على بيانات دقيقة قائمة على احتياجات وفجوات حقيقية، بما يضمن تحديدًا علميًا لأولويات الإنفاق التنموي.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن مصطفى أن الجائزة تعد تعبيرًا صادقًا عن جهود العديد من المؤسسات والشركات في تطبيق معايير الاستدامة في نماذج أعمالها، مشيرًا إلى أن عملية التقييم القائمة على معايير واضحة ومحددة تمثل عاملًا أساسيًا في مصداقية الاختيارات.

وأضاف أن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كشريك استراتيجي للحدث أضاف قيمة كبيرة لمصداقية الجائزة، وأسهم في اختيار مؤسسات المجتمع المدني الفائزة وفق معايير واضحة ومحددة، بما يعزز إدارة الجائزة وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة ويضمن استدامة الأثر التنموي .

وعلى صعيد تكريم مؤسسات العمل الأهلي، فقد استندت عملية التقييم والاختيار للمؤسسات الفائزة إلى منظومة التقارير الموحدة التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث فازت جمعية رسالة بجائزة محور التعليم لوصولها إلى 78 ألف مستفيد في التعليم غير النظامي وتأهيل 30 ألف شاب سنويًا، وتقديم تلك الخدمات عبر انتشار جغرافي واسع.

كما فازت جمعية الأورمان بجائزة محور الصحة لخدماتها الاستثنائية التي قدمتها لنحو 949 ألفًا و634 مستفيدًا عبر مستشفى شفا الأورمان، التي أصبحت منارة طبية فريدة من نوعها في صعيد مصر.

وفي محور التمكين الاقتصادي والعمل، فازت مؤسسة صناع الخير للتنمية بعد نجاحها في توفير 10 آلاف و806 فرص عمل من خلال مبادرة "ممكن "، إلى جانب عدد من المبادرات التي تستهدف دعم الحرف المختلفة وتعزيز التمكين الاقتصادي.

مؤسسة أبو العينين تفوز بجائزة محور التمكين الاجتماعي

وفازت مؤسسة أبو العينين بجائزة محور التمكين الاجتماعي بعد تقديمها شبكة حماية اجتماعية منتظمة استفاد منها 90 ألفًا و551 مواطنًا من خلال مشروعات إنتاجية ومعاشات شهرية، إلى جانب جهودها في تقديم الدعم الغذائي للمستحقين.

وفي محور البنية التحتية والخدمات الأساسية، حصلت مؤسسة حياة كريمة على الجائزة تقديرًا لجهودها في تطوير قرية السنابسة بمحافظة المنوفية خلال عام 2025 في تجربة تنموية متكاملة، فضلًا عن دورها الكبير في تقديم الخدمات الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية.

كما فازت الهيئة القبطية الإنجيلية بجائزة محور البيئة بعد نجاح مبادرة “ازرع” في دعم 100 ألف مزارع في 16 محافظة، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات البيئية المتميزة.

وفي محور الثقافة والرياضة، حصلت مؤسسة الجارحي على الجائزة لنجاحها في دمج القيم المجتمعية بالرياضة وخدمة أكثر من 154 ألف مستفيد من خلال دوري الجارحي لكرة القدم ومسابقات تحفيظ القرآن الكريم وتقديم نموذج توعوي مجتمعي متميز .

وفازت مؤسسة مصر الخير بجائزة محور الحوكمة لريادتها في مأسسة العمل الأهلي من خلال نظم إدارية متطورة وشفافة، إلى جانب الجهود البحثية التي يقدمها المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، فضلًا عن البرامج التأهيلية المتخصصة لتطوير كوادر المجتمع المدني.

كما حصلت مؤسسة راعي مصر على جائزة محور الإغاثة والطوارئ تقديرًا لسجلها الحافل خلال عام 2025، والذي شهد تنفيذ 7221 قافلة طبية وتقديم أكثر من 2.1 مليون كشف طبي.

وفي محور التطوع، فازت مؤسسة صناع الحياة بالجائزة لامتلاكها القاعدة التطوعية الأكثر تنظيمًا، وتطبيق تجربة الإدارة الذاتية للمتطوعين من خلال مجالس إدارات يتم انتخابها من المتطوعين، إلى جانب برامج التأهيل المتخصصة التي تقدمها لدمج المتطوعين مجتمعيًا.

يُذكر أن جائزة "أثر " في نسختها الثانية تأتي تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، وجهاز تنمية المشروعات، لتصبح أحد أهم المنصات الوطنية التي تقيس أثر جهود الاستدامة والعمل التنموي في مصر .