بمواصفات احترافية .. لينوفو تغزو الأسواق بجهاز لوحي جديد إليك أهم مواصفاته

أعلنت شركة لينوفو رسميًا عن جهاز Idea Tab Pro Gen 2 في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2026 في برشلونة.

يتميز جهاز Idea Tab Pro Gen 2 بشاشة PureSight Pro مقاس 13 بوصة بدقة 3.5K مع تقنية Dolby Vision، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 800 شمعة.



مواصفات جهاز لينوفو آيديا تاب برو

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8s من الجيل الرابع ثماني النواة (بتردد يصل إلى 3.2 جيجاهرتز) ووحدة معالجة رسومية أدرينو 825. ويوفر ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، ويدعم توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

يعمل جهاز Idea Tab Pro Gen 2 بنظام Android 16 فور إخراجه من العلبة، وهو مضمون لتلقي ترقيات تصل إلى Android 18، إلى جانب أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

مواصفات جهاز لينوفو آيديا تاب برو

يتميز الجهاز اللوحي بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة لالتقاط صور وفيديوهات فائقة الوضوح، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لإجراء مكالمات فيديو عالية الجودة والتقاط صور سيلفي مميزة. وقد زودت لينوفو الجهاز ببطارية ضخمة بسعة 10200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط.

يتميز جهاز Idea Tab Pro Gen 2 بتصميم نحيف وخفيف الوزن، حيث يبلغ سمكه 6.20 ملم فقط ويزن أقل من 600 غرام، مما يجعله سهل الحمل للغاية. ويحتوي على نظام مكبرات صوت رباعي من JBL بتقنية Dolby Atmos لتجربة صوتية غامرة. كما توفر لينوفو غطاءً للوحة المفاتيح 2 في 1 مزودًا بمفتاح ذكي مخصص، يتيح الوصول السريع إلى الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل إنشاء النصوص والترجمة.

جهاز Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

الأسعار والتوافر



سيتوفر جهاز Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 بثلاثة ألوان ومن المقرر إطلاقه في مارس 2026.

وفي أخبار ذات صلة، قدمت لينوفو أيضًا جهاز Legion Tab Gen 5 في المؤتمر العالمي للجوال، والذي يتميز بشاشة 8.8 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز، ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وبطارية بسعة 9000 مللي أمبير في الساعة.