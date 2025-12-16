الكهرباء صعقته.. كواليس مصرع عامل داخل مصنع بأكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات مصرع عامل داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين إصابته بصعق كهربائي أودى بحياته في الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال زملاء المتوفى الذين قرروا أنه أصيب بصعق كهربائي، خلال أداء عمله، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، مؤكدين أنهم فوجئوا أثناء عملهم بسقوط الضحية مفارقا الحياة، واكتشفوا أنه تعرض لصعق كهرباء.

وأجرى رجال المباحث معاينة لموقع الحادث، وتم الاستماع لأقوال مدير المصنع، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة إهمال من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق المختصة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

