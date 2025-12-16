قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلميذ يـ.قتل طفل ويصيب الحارس.. تفاصيل حادث طعن في مدرسة بموسكو
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الكهرباء صعقته.. كواليس مصرع عامل داخل مصنع بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات مصرع عامل داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين إصابته بصعق كهربائي أودى بحياته في الحال. 

واستمع رجال المباحث لأقوال زملاء المتوفى الذين قرروا أنه أصيب بصعق كهربائي، خلال أداء عمله، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، مؤكدين أنهم فوجئوا أثناء عملهم بسقوط الضحية مفارقا الحياة، واكتشفوا أنه تعرض لصعق كهرباء.

وأجرى رجال المباحث معاينة لموقع الحادث، وتم الاستماع لأقوال مدير المصنع، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة إهمال من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق المختصة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخص داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل خلال أداء عمله أصيب بصعق كهرباء، ليلقى مصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

مصرع عامل أكتوبر صعق كهربائي مدينة 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

ايمن عبدالموجود

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات لموسم حج 1447هـ - 2026م

الدفعة الرابعة من التقنيين

هيئة المحطات النووية تعلن انضمام الدفعة الرابعة من التقنيين

وزير الري يبحث الإعداد لعقد أولى اجتماعات "المجلس الأعلى للمياه"

وزير الري يبحث الإعداد لعقد أولى اجتماعات "المجلس الأعلى للمياه"

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد