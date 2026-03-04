قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بطول 4350 متراً.. رصف طريق الكراتية–الجعافرة فى قوص بقنا

رصف طريق الكراتية
رصف طريق الكراتية
يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بدء وضع الطبقة الإسفلتية النهائية بطريق الكراتية–الجعافرة، بطول 4350 مترا، وبتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيهًا، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية، مشددًا على أن تطوير شبكة الطرق يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ قنا، بأن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف المراكز، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين ونقل البضائع، مؤكدًا أن هذه المشروعات تنفذ وفقا لأعلى معايير الجودة وتخضع لمتابعة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا السياق، تفقد الدكتور علاء شاكر، رئيس مركز قوص، أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بطريق الكراتية – الجعافرة، في إطار متابعته المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية على أرض المدينة، يرافقه المهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق والنقل بقنا، وعدد من مهندسي الشركة المنفذة.

وتابع شاكر، مراحل وضع الطبقة الإسفلتية النهائية، وفرد الطبقة السطحية، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل التنفيذ، بدءاً من أعمال التوسعة والتسوية والتمهيد مرورا برمي التربة الزلطية، وصولا إلى الطبقة الإسفلتية.

وشدد شاكر، خلال معاينته للأعمال، على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والمواصفات القياسية لطبقات الرصف لضمان استدامتها لسنوات طويلة والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى وجود لجنة مشكلة على مستوى للإشراف واستلام أعمال الرصف ولن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة المحددة وتحقيقه لأقصى استفادة للمواطنين، وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.



