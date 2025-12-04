قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

منار غانم: طقس بارد صباحًا.. شبورة كثيفة وانخفاض بدرجات الحرارة اعتبارًا من السبت

أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الخميس طقسًا باردًا في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة نسبيًا على جنوب الصعيد، لافتة إلى أن الطقس يصبح مائلًا للبرودة في أول الليل وباردًا في آخره.

وأضافت «غانم» خلال صباح الخير يا مصر أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الأبرز اليوم، موضحة أنها تتكون بداية من الساعات المتأخرة من الليل وحتى 9 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أمطار خفيفة ونشاط للرياح

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وامتدادًا إلى حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

وقالت إن بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية قد تتعرض لنشاط رياح، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة خاصة على أقصى غرب البلاد.

ظهور السحب المنخفضة

وأكدت «غانم» أن بعض السحب المنخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

حالة الطقس غدًا الجمعة 5 ديسمبر

كشفت منار غانم أن طقس الجمعة يشهد استمرار الشبورة المائية على الطرق من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، من الثانية فجرًا حتى التاسعة صباحًا، وقد تكون كثيفة في وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تستمر فرص الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، ويصاحبها نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من السبت 6 ديسمبر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الطقس السبت 6 ديسمبر

توضح خرائط الطقس – بحسب منار غانم – وجود أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأحد إلى الثلاثاء

اعتبارًا من الأحد 7 ديسمبر حتى الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، تشهد عدة مناطق من شمال البلاد أمطارًا متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 – الصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 12

جنوب الصعيد: العظمى 30 – الصغرى 16

