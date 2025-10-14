أضرار لا تعرفها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المحمرة؟

تحظى البطاطس المقلية بشعبية كبيرة حول العالم وتُعد من أكثر الأطعمة استهلاكاً في الوجبات السريعة والمنازل، إلا أن الدراسات الحديثة كشفت عن آثارها السلبية الخطيرة على صحة الإنسان عند تناولها بانتظام.

وتحتوي البطاطس المقلية على نسبة عالية من الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة التي ترفع من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين على المدى الطويل.

كما أن عملية القلي في درجات حرارة مرتفعة تؤدي إلى تكوّن مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية صنفتها منظمة الصحة العالمية كمركب محتمل التسبب في السرطان.

وأشار خبراء التغذية إلى أن تناول البطاطس المقلية بانتظام يسبب زيادة في الوزن والسمنة المفرطة بسبب ارتفاع سعراتها الحرارية، إذ تحتوي الحصة الواحدة (قرابة 150 جراماً) على ما يزيد عن 400 سعرة حرارية، إلى جانب كميات كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم.