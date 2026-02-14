مصادرة طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك ، داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز كفرالزيات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حملات تموينية

وتلقى ناصر العفيفى وكيل مديرية التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة من الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط طن مخللات ( مخلل جزر )مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك، داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز كفرالزيات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

ردع مخالفين



تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.