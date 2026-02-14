صلاح يتسلح بأرقامه أمام برايتون.. وليفربول يراهن على أنفيلد في كأس الاتحاد

يمتلك النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول سجلا مميزا في مواجهاته أمام برايتون آند هوف ألبيون قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تاريخ مواجهات صلاح أمام برايتون

وخاض صلاح 19 مباراة ضد برايتون في مختلف المسابقات، حقق خلالها 11 فوزًا مقابل 4 تعادلات و4 هزائم. ونجح قائد المنتخب المصري في تسجيل 10 أهداف وصناعة 8 أخرى وفقًا لإحصائيات موقع «ترانسفير ماركت»، ليؤكد حضوره المؤثر كلما واجه "طيور النورس".

ليفربول يبحث عن مواصلة الصحوة

ويدخل ليفربول المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر فوزه الأخير على سندرلاند بهدف دون رد، ليحقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات بمختلف البطولات. وشهدت هذه الفترة تحسنا هجوميا واضحا بعدما سجل الفريق 14 هدفا في مؤشر إيجابي قبل موقعة الكأس التي تمثل فرصة مهمة لإنقاذ الموسم، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري.

كما يستند "الريدز" إلى أفضلية واضحة على ملعب أنفيلد، بعدما فاز في 4 من آخر 5 مواجهات مباشرة أمام برايتون هناك، ما يمنحه دفعة معنوية إضافية قبل صافرة البداية.

برايتون وطموح المفاجأة

في المقابل، يخوض برايتون اللقاء بطموح قلب التوقعات، رغم خسارته الأخيرة في الدوري أمام أستون فيلا، إذ ينظر إلى كأس الاتحاد الإنجليزي كمسار مثالي لمقارعة الكبار.

ويعتمد الفريق على خبرات جيمس ميلنر إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه فيردي كاديوجلو في صناعة اللعب ودعم الخط الأمامي.

وكان ليفربول قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوز مقنع على بارنسلي بنتيجة 4-1 فيما فجر برايتون مفاجأة كبيرة بإقصاء مانشستر يونايتد من ملعب أولد ترافورد بنتيجة 2-1، ليضرب موعدًا ناريًا مع ليفربول في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.