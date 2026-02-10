قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل اللون الأزرق.. موعد العرض والقنوات الناقلة

جومانا مراد
جومانا مراد
قسم الفن

يستقبل جمهور الدراما خلال أيام مسلسل “اللون الأزرق” والمنتظر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.
 

أحداث مسلسل اللون الأزرق

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد النجمة جومانا مراد شخصية «آمنة»، التي تعود إلى مصر مع زوجها «أدهم» وطفلها «حمزة»، بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ. ومع العودة، تواجه الأسرة واقعًا قاسيًا أثناء سعيها لاستكمال رحلة علاج طفلها المصاب بطيف التوحد.

وتتصاعد الأحداث مع الضغوط النفسية والمهنية التي تعيشها «آمنة»، بالتوازي مع هواجس حلم متكرر ينذر باقتراب رحيلها، ومخاوفها العميقة من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع لا يرحم.

من المقرر عرض مسلسل «اللون الأزرق» عبر عدد من المنصات، وهي:
قناة CBC، وقناة الحياة، إلى جانب منصة Watch it الرقمية.


مسلسل اللون الأزرق

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، رشا مهدي، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، نور محمود، إلى جانب الطفل علي، وعدد آخر من الفنانين.
المسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

اللون الأزرق مسلسل اللون الأزرق cbc

