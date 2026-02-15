قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اليوم .. جامعة أسيوط تفتتح معرض «أهلاً رمضان» لدعم مُنتسبيها استعدادًا للشهر الكريم

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر

يفتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، معرض «أهلاً رمضان 1447هـ – 2026م»، والذي يُقام أمام صالات الامتحانات، ويستمر حتى 19 فبراير 2026، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وحرصها على دعم منتسبيها وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

ويُقام المعرض تحت إشراف الدكتور محمد أحمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتنظيم مركز تسويق الخدمات الجامعية بإشراف الدكتورة نسمة أحمد حشمت مدير المركز، وبالتنسيق مع الدكتور محمد مصطفى حمد منسق المعرض.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن تنظيم المعرض يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي لجامعة أسيوط، وحرصها المستمر على توفير السلع الأساسية ومنتجات رمضان بأسعار مناسبة وجودة متميزة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز قيم التكافل داخل المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع خدمة طلابها والعاملين بها ضمن أولوياتها.

ويشهد المعرض مشاركة مركز الخدمات العامة للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من كليات الجامعة، وهي: كلية الزراعة، وكلية التربية النوعية، وكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، حيث يتم طرح مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية ومنتجات الشهر الكريم بأسعار مناسبة تلبي احتياجات منتسبي الجامعة.

أسيوط جامعة أسيوط أهلاً رمضان شهر رمضان المبارك السلع الأساسية منتجات رمضان الأعباء الاقتصادية كليات الجامعة السلع الغذائية

