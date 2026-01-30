قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أكاديمية الفنون تعلن تشكيل لجنة مهرجان الفضاءات المسرحية في دورته الثانية

عزوز عادل
عزوز عادل
أحمد البهى

أصدرت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة العليا للدورة الثانية من مهرجان «الفضاءات المسرحية المتعددة»، والتي تقرر أن تحمل اسم الفنان الكبير محمد صبحي، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته الرائدة في تطوير المسرح المصري المعاصر.

في إطار سعيها إلى دعم الحراك المسرحي وضخ دماء جديدة في شرايينه.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان خلال الفترة من 5 إلى 14 أبريل 2026، من تنظيم مسرح الدكتورة نهاد صليحة التابع لأكاديمية الفنون، والذي أصبح خلال السنوات الأخيرة مركزًا فاعلًا لاحتضان التجارب المسرحية الشابة والاتجاهات الإبداعية الجديدة.

وجاء تشكيل المهرجان ولجنته العليا برئاسة الدكتورة غادة جبارة، فيما يتولى المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي منصب مدير المهرجان. وتضم اللجنة العليا في عضويتها نخبة من القيادات والشخصيات المؤثرة في المجالات الثقافية والإعلامية والتشريعية، بما يضمن خروج المهرجان بصورة تليق بمكانة الأكاديمية وأهدافه الفنية، وضمت اللجنة:

الأستاذ محمد أبو المجد، أمين عام أكاديمية الفنون.
الدكتورة هنادي عبد الخالق أستاذة التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
الدكتور ياسر علام الكاتب والناقد المسرحي والمحاضر بقسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
المخرج أحمد الجندي.
المخرج والمنتج أحمد العطار.


النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.
الدكتور نادر مصطفى، النائب السابق لرئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.
الدكتور خالد أبو الليل، أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة والقائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.
الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة.
الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.
اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح.
المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن.
الأستاذ عمر مصطفى، مدير عام الشؤون الإدارية بأكاديمية الفنون.
مهندسة الديكور سماح نبيل، مسؤول التجهيزات الفنية للمهرجان.
الفنان مايكل رفلة نائباً لمدير المهرجان.
الفنان حازم القاضي نائباً لمدير المهرجان.
الفنانة منى سليمان نائبة لمدير المهرجان.
الفنان محمد البنداري منسقاً عاماً للمهرجان لشؤون العلاقات العامة.
الفنان عبد الله صابر منسقاً عاماً للشؤون الفنية.
المهندسة مروة ماهر منسقة عامة للشؤون الفنية.


وتم اختيار الفنان عبد الله محمد مقرراً للجنة العليا.

ويهدف مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة إلى كسر القوالب التقليدية للمسرح، والخروج من إطار "العلبة الإيطالية"، عبر تشجيع المبدعين على استغلال الفضاءات المعمارية والبديلة، بما يخلق علاقة تفاعلية مباشرة بين العرض والجمهور.

وتسعى الدورة الثانية، التي تحمل اسم الفنان محمد صبحي، إلى ترسيخ مفهوم "المسرح للجميع"، وربط الجانب الأكاديمي بالممارسة المسرحية الاحترافية، من خلال عروض تجريبية وورش عمل تجمع بين طاقات الشباب وخبرات الرموز المسرحية الكبرى.

عن مسرح الدكتورة نهاد صليحة

مسرح الدكتورة نهاد صليحة يعد أحد أحدث الصروح الثقافية داخل أكاديمية الفنون، وقد أطلق عليه اسم الناقدة المسرحية الكبيرة الراحلة نهاد صليحة، ليكون منصة داعمة للتجارب الطليعية والابتكارات المسرحية التي تعكس الوجه الحضاري والإبداعي لمصر.

الفضاءات المسرحية المتعددة مهرجان «الفضاءات المسرحية المتعددة» الفنان الكبير محمد صبحي محمد صبحي

