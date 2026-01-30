لجان تحكيم مهرجان برلين السينمائي بمشاركة عربية.. تفاصيل

كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الـ76، التي يرأسها المخرج الألماني فيم فيندرز، وذلك لاختيار الفائزين من بين 22 فيلمًا تتنافس على جائزتي الدب الذهبي والدب الفضي.

وضمت اللجنة كلاً من: المخرج والمنتج مين بهادور بهام (نيبال)، والممثلة باي دونا (كوريا الجنوبية)، والمخرج والمنتج والمؤرخ شيفيندرا سينج دونجاربور (الهند)، والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج رينالدو ماركوس جرين (الولايات المتحدة)، والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج هيكاري (اليابان)، إلى جانب المنتجة إيفا بوشتشينسكا (بولندا).

ومن المقرر أن تختار لجنة التحكيم الفائز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم، التي تُمنح لمنتجي العمل، إضافة إلى جوائز الدب الفضي، وتشمل الجائزة الكبرى للجنة التحكيم، وجائزة لجنة التحكيم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل رئيسي، وأفضل ممثل مساعد، وأفضل سيناريو، وجائزة الإسهام الفني المتميز.

وكان المهرجان، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 12 إلى 22 فبراير المقبل، قد أعلن في ديسمبر الماضي تعيين فيم فيندرز رئيسًا للجنة التحكيم. ويُعد فيندرز من أبرز الداعمين للمهرجان، وسبق أن قدّم أعمالًا بارزة مثل «باريس، تكساس»، و«أجنحة الرغبة»، و«أيام مثالية».



لجان تحكيم مهرجان برلين السينمائي

كما أعلن المهرجان تشكيل لجان تحكيم المسابقات الموازية لعام 2026، من بينها مسابقة «وجهات نظر» المخصصة للأفلام الروائية الأولى، والتي تُقام دورتها الثانية هذا العام. وتضم اللجنة المخرجين صوفيا علاوي (المغرب)، وفريدريك هامباليك (ألمانيا)، ودوروتا ليخ (بولندا/كندا)، لاختيار الفائز بجائزة أفضل فيلم روائي أول، البالغة قيمتها 50 ألف يورو، والمقدمة من الجمعية الألمانية لإدارة حقوق الأفلام والتلفزيون.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، التي يتنافس فيها 21 فيلمًا، تضم لجنة التحكيم الصحفي والناقد الثقافي ستيفان جريسمان (النمسا)، والمخرج أمير فاخر الدين (سوريا)، والفنانة والكاتبة جابرييل شتوتزر (ألمانيا).

أما جائزة برلين للأفلام الوثائقية، وقيمتها 40 ألف يورو تُقسم بين المخرج والمنتج، فسيختار الفائز بها كل من ليموهانج موسيسي (ليسوتو)، وبي روبي ريتش (الولايات المتحدة)، وشوناك سين (الهند)، بمشاركة 16 فيلمًا وثائقيًا ضمن أقسام «برلين الخاص»، و«بانوراما»، و«جيل»، و«منتدى».

وتتألف لجنة التحكيم الدولية لقسم «جيل برلين» المخصص للأطفال والشباب من خوزي ريزال (إندونيسيا)، ولينا أورزيندوفسكي (ألمانيا)، وكيم يوتاني (الولايات المتحدة)، على أن تختار لجنتا تحكيم الأطفال والشباب الفائزين بجوائز الدببة الكريستالية.