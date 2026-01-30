قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
لجان تحكيم مهرجان برلين السينمائي بمشاركة عربية.. تفاصيل

محمد نبيل

كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الـ76، التي يرأسها المخرج الألماني فيم فيندرز، وذلك لاختيار الفائزين من بين 22 فيلمًا تتنافس على جائزتي الدب الذهبي والدب الفضي.

وضمت اللجنة كلاً من: المخرج والمنتج مين بهادور بهام (نيبال)، والممثلة باي دونا (كوريا الجنوبية)، والمخرج والمنتج والمؤرخ شيفيندرا سينج دونجاربور (الهند)، والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج رينالدو ماركوس جرين (الولايات المتحدة)، والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج هيكاري (اليابان)، إلى جانب المنتجة إيفا بوشتشينسكا (بولندا).

ومن المقرر أن تختار لجنة التحكيم الفائز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم، التي تُمنح لمنتجي العمل، إضافة إلى جوائز الدب الفضي، وتشمل الجائزة الكبرى للجنة التحكيم، وجائزة لجنة التحكيم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل رئيسي، وأفضل ممثل مساعد، وأفضل سيناريو، وجائزة الإسهام الفني المتميز.

وكان المهرجان، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 12 إلى 22 فبراير المقبل، قد أعلن في ديسمبر الماضي تعيين فيم فيندرز رئيسًا للجنة التحكيم. ويُعد فيندرز من أبرز الداعمين للمهرجان، وسبق أن قدّم أعمالًا بارزة مثل «باريس، تكساس»، و«أجنحة الرغبة»، و«أيام مثالية».
 

لجان تحكيم مهرجان برلين السينمائي

كما أعلن المهرجان تشكيل لجان تحكيم المسابقات الموازية لعام 2026، من بينها مسابقة «وجهات نظر» المخصصة للأفلام الروائية الأولى، والتي تُقام دورتها الثانية هذا العام. وتضم اللجنة المخرجين صوفيا علاوي (المغرب)، وفريدريك هامباليك (ألمانيا)، ودوروتا ليخ (بولندا/كندا)، لاختيار الفائز بجائزة أفضل فيلم روائي أول، البالغة قيمتها 50 ألف يورو، والمقدمة من الجمعية الألمانية لإدارة حقوق الأفلام والتلفزيون.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، التي يتنافس فيها 21 فيلمًا، تضم لجنة التحكيم الصحفي والناقد الثقافي ستيفان جريسمان (النمسا)، والمخرج أمير فاخر الدين (سوريا)، والفنانة والكاتبة جابرييل شتوتزر (ألمانيا).

أما جائزة برلين للأفلام الوثائقية، وقيمتها 40 ألف يورو تُقسم بين المخرج والمنتج، فسيختار الفائز بها كل من ليموهانج موسيسي (ليسوتو)، وبي روبي ريتش (الولايات المتحدة)، وشوناك سين (الهند)، بمشاركة 16 فيلمًا وثائقيًا ضمن أقسام «برلين الخاص»، و«بانوراما»، و«جيل»، و«منتدى».

وتتألف لجنة التحكيم الدولية لقسم «جيل برلين» المخصص للأطفال والشباب من خوزي ريزال (إندونيسيا)، ولينا أورزيندوفسكي (ألمانيا)، وكيم يوتاني (الولايات المتحدة)، على أن تختار لجنتا تحكيم الأطفال والشباب الفائزين بجوائز الدببة الكريستالية.

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

امام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

