ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو
شوبير يفتح النار على الاتحاد الإفريقي: سرعة قرار الـ كاف ضد الأهلي غير معتادة
الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 140 بمساعدات طبية وغذائية ضخمة
جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وامريكا بسويسرا

محمود نوفل

أعلن التلفزيون الإيراني أن الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في مقر السفارة العمانية بسويسرا.

وذكر التليفزيون الإيراني في تقرير له ؛ أن الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستقتصر على الملف النووي ورفع العقوبات الأمريكية .


وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ، أن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى سويسرا؛ للمشاركة في مفاوضات بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، والتي من المقرر أن تنطلق بعد اليوم الثلاثاء.

وذكرت الخارجية - في بيان بثته وكالة أنباء “إرنا- نيوز” الإيرانية -: "خلال هذه الزيارة، سيعقد وزير الخارجية محادثات مع نظيريه العماني والسويسري، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرهم من مسؤولي المنظمات الدولية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها".

ووصفت كلًا من إيران والولايات المتحدة، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة في مسقط، بأنها "بداية جيدة"، حيث تبادل الوفدان وجهات النظر حول إطار المفاوضات والمقترحات من خلال الوسيط العماني.

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

