مقتل وإصابة 31 شخصا في هجوم على قوات الأمن بباكستان

أعلنت السلطات الأمنية في باكستان، اليوم الثلاثاء، مقتل 24 شخصا وإصابة 7 آخرين جراء هجوم على تمركز أمني في منطقة "باجور" في إقليم "خيبر بختنخوا".

وأوضحت السلطات الأمنية "أن الهجوم تم بسيارة مفخخة استهدفت تمركزا أمنيا، وأسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن و12 مهاجما "ينتمون لجماعة مدعومة من الهند"، إضافة إلى فتاة صغيرة"، وذلك وفقا لشبكة "جيو نيوز" الباكستانية.

ووفق السلطات، استخدم المهاجمون سيارة مفخخة ما تسبب في دمار شديد بأحد المباني المدنية القريبة من التمركز الأمني؛ ما أسفر أيضا عن إصابة سبعة أشخاص بينهم نساء وأطفال.