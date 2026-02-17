روسيا تعلن إسقاط 27 طائرة مسيرة أوكرانية صباح اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح الدفاعات الجوية الروسية في إسقاط 27 طائرة مسيرة أوكرانية صباح اليوم بما في ذلك 15 طائرة فوق البحر الأسود و4 طائرات في كل من شبه جزيرة القرم ومقاطعة بيرم بجبال الأورال.

وفي وقت لتحق من صباح اليوم ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود في غضون 4 ساعات مساء الاثنين.



وقالت الوزارة في منشور على "تلجرام"، فجر الثلاثاء، إنه "خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى منتصف الليلة بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 76 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 24 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار و6 طائرات فوق جمهورية القرم وطائرتين فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج وطائرة واحد فوق جمهورية أديغيا، إضافة إلى 26 طائرة مسيرة فوق مياه البحر الأسود و15 فوق بحر آزوف.