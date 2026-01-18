حنان مطاوع عن زوجها: أول مرة يحضر joy awards

شاركت الفنانة حنان مطاوع صور من خلال حضورها حفل توزيع الجوائز joy awards، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، معبرة عن سعادتها بحضورها.

وعلقت حنان مطاوع على صورتها مع زوجها قائلة: "أول مرة يحضر joy awards ، سعيدة جداً بوجودي في الحفل الكبير دة".

مسلسل الكينج

ويشارك فى مسلسل «الكينج»، عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل