محمد إمام لـ حنان مطاوع: سعيد إني مع فنانة جامدة زيك

عبر الفنان محمد إمام، عن سعادته الكبيرة بمشاركة الفنانة حنان مطاوع، فى مسلسله الجديد الكينج، المقرر عرضه فى موسم مسلسلات رمضان 2026.

وكتب الفنان محمد إمام، عبر خاصية «ستوري» على صفحته الرسمية على «إنستجرام»: «أنا اللى سعيد يا حبيبتى، إنى شغال مع فنانة جامدة زايك، منورة المسلسل، ومنورانا معاكي».

ويشارك فى مسلسل «الكينج»، عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.