كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

محمد إمام لـ حنان مطاوع: سعيد إني مع فنانة جامدة زيك

حنان مطاوع ومحمد امام
حنان مطاوع ومحمد امام
يمنى عبد الظاهر

عبر الفنان محمد إمام، عن سعادته الكبيرة بمشاركة الفنانة حنان مطاوع، فى مسلسله الجديد الكينج، المقرر عرضه فى موسم مسلسلات رمضان 2026.

وكتب الفنان محمد إمام، عبر خاصية «ستوري» على صفحته الرسمية على «إنستجرام»: «أنا اللى سعيد يا حبيبتى، إنى شغال مع فنانة جامدة زايك، منورة المسلسل، ومنورانا معاكي».

ويشارك فى مسلسل «الكينج»، عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

