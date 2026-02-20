مشاجرة عنيفة بسبب الصواريخ والبمب في رمضان.. عقوبات رادعة للمخالفين

تحولت أجواء اللعب إلى حالة من الفوضى، بعدما تحول لهو عدد من الأطفال بالألعاب النارية والصواريخ إلى مشاجرة عنيفة بين طرفين بدائرة قسم الصف، أسفرت عن سقوط 5 مصابين.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين أن سبب الواقعة خلاف نشب بين الطرفين بسبب قيام أطفال بإطلاق ألعاب نارية، ما أثار استياء الطرف الآخر، وتطور الأمر سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ويستغل بعض الأشخاص الأجواء الاحتفالية مع حلول شهر رمضان المبارك، في الترويج وبيع الألعاب النارية، مثل «البومب» والصواريخ.

عقوبات رادعة وفق القانون

ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في الباب الثاني مكرر «المفرقعات»، المادة 102 (أ)، على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون الحصول على ترخيص مسبق، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو استورد أو صنع، دون مسوغ قانوني، أجهزة أو أدوات تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات والمواد المتفجرة.

ويعد في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب أيضًا بالسجن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

ولا تقتصر العقوبات على الحبس فقط، بل تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات، والأراضي أو المنشآت ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.