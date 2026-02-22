مهرجان مسرح الجنوب يعلن تنفيذ 5 ورش خلال دورته العاشرة بقنا

أعلنت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، عن تنظيم 5 ورش تدريبية متخصصة ضمن فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، دورة المخرج الكبير عصام السيد وبرئاسة شرفية للنجم سامح حسين والمقرر إقامتها بمحافظة قنا خلال الفترة من1 إلى 6 مارس المقبل، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقال الكاتب بكرى عبد الحميد، مدير المهرجان، إن فعاليات الدورة العاشرة تقام برعاية كل من وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، في إطار دعم مؤسسي متكامل يسعى إلى تعزيز الحراك الثقافي والفني في صعيد مصر، وتمكين الشباب من أدوات العمل المسرحي الاحترافي.



وأضاف مدير المهرجان، بأن الورش التدريبية تمثل أحد المحاور الرئيسية في برنامج الدورة العاشرة، باعتبارها مساحة تعليمية وتطبيقية تستهدف صقل مهارات المشاركين وتوسيع مداركهم الفنية، عبر الاحتكاك المباشر مع نخبة من المتخصصين في مجالات المسرح المختلفة.



وأشار عبدالحميد، إلى أن الورش تضم ورشة التمثيل والإخراج، التي يقدمها المخرج محمود جمال الحدينى، وتركز على بناء الممثل، وآليات الاشتغال على النص المسرحي، وكيفية إدارة المخرج لعناصر العرض بما يحقق التكامل بين الأداء والرؤية البصرية.

كما تشمل الفعاليات ورشة «التأليف باستخدام التراث» التي يقدمها الكاتب بكرى عبد الحميد، وتتناول سبل استلهام الموروث الشعبي وإعادة توظيفه دراميًا بما يعكس الهوية الثقافية ويمنح النص بعدًا معاصرًا كذلك ورشة الإضاءة والديكور التي تقدمها المهندسة فاطمة أبو الحمد، وتهدف إلى تعريف المشاركين بأسس تصميم الفضاء المسرحي، وتوظيف الإضاءة كعنصر جمالي ودلالي يسهم في بناء المعنى وتعميق الرؤية الإخراجية، إضافة إلى ورشة «صناعة العرائس» للفنان أحمد أبو طالب، والتي تفتح المجال أمام الشباب والأطفال لاكتشاف تقنيات مسرح العرائس، من الفكرة والتصميم إلى التنفيذ والتحريك، بما يعزز من تنوع التجارب المسرحية المشاركة.



وتأتى هذه الورش في سياق توجه إدارة المهرجان لتحويل الحدث من مجرد منصة للعروض المسرحية إلى فضاء متكامل للتدريب والتأهيل، يرسخ لفكرة الاستثمار في العنصر البشري، ويمنح شباب الجنوب فرصًا حقيقية للاحتراف والتطوير المستدام.

