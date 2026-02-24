معدي كل الحدود .. مي عمر تحتفي بنجاح مسلسلها الست موناليزا

احتفت الفنانه مي عمر بنجاح مسلسلها الرمضاني الست موناليزا بعد عرض الحلقة ال ٧.

وكتبت عمر من خلال حسابها الشخصي فيس بوك :" الحمد لله على ردود الأفعال على الحلقة السابعة، شكرا لكل جمهور مصر والوطن العربى، مافيش حاجة بتفرحنى قد تفاعل الجمهور مع المسلسل و الشخصية، واللي أنا شايفاه من الجمهور فى مسلسل الست موناليزا معدى كل الحدود فى التفاعل، و بجد من قلبى شكرا أ. محمد عبد المتعال و أستاذ. محمد مصطفى و أ. حسن العسيري و أ. طارق فهمى و أ. محمد عبد الوهاب و mbc مصر لأن الناس دول هم المسلسل و اللى بتتفرجو عليه ده رؤيتهم و مجهودهم ، بحس بينكم بالحب و الإهتمام و دايما محسسنى إن mbc مصر بيتى”.

مسلسل الست موناليزا، من بطولة مي عمر، أحمد مجدي، سوسن بدر، حازم إيهاب، إنجي المقدم، شيماء سيف، سلوى محمد علي، مصطفى عماد، محمود عزب، محمد محمود، جوري بكر، تحت قيادة المؤلف محمد سيد بشير، والمخرج محمد علي