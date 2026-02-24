خالد سليم: السيناريو المفصل يرسم ملامح الشخصية ويسهل على الممثل تجسيد الدور

قال الفنان خالد سليم، إن وجود السيناريو المفصل ودقة رسم ملامح الشخصية ويسهل على الممثل دوره بشكل كبير.

وأوضح خالد سليم، خلال لقاء مع الإعلامية آية الكفوري، في برنامج "رمضان القاهرة"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وصف الشخصية في السيناريو يعطي صورة واضحة عن شكل الشخصية، حركة جسدها، طريقة كلامها، وحتى التفاصيل الصغيرة مثل طريقة النظر أو التفاعل مع الآخرين، ما يُعرف بوصف المشهد نفسه.

وأضاف أن هذه التفاصيل المكتوبة تمنح الممثل خريطة واضحة لأدائه، وتساعده على تجسيد الشخصية بطريقة أكثر واقعية واحترافية.

كما أشار إلى أن الجمهور اليوم أصبح أكثر وعيًا واهتمامًا بالتفاصيل الدقيقة للشخصية، وليس فقط بالشكل العام أو طبيعة الدور، ما يجعل التحضير الدقيق للسيناريو أمرًا أساسيًا لضمان وصول الأداء بشكل مؤثر.