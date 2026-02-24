قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
التضامن: "أبواب الخير" مستهدف وصولها إلى 70 مليون مواطن بمختلف المحافظات
مدبولي: نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ "تحيا مصر"
خطط خطيرة.. روسيا تتهم بريطانيا وفرنسا بتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بين تجهيز العائدين من الإصابة وإدارة ملف الإرهاق.. كيف يخطط الأهلي لعبور عقبة زد ومواصلة مطاردة القمة؟

الأهلي
الأهلي

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في سباق الدوري المصري عندما يستضيف فريق زد على ملعب استاد القاهرة الدولي السبت المقبل في مباراة لا تقبل الحسابات المؤجلة مع اشتداد الصراع على القمة ودخول المسابقة مراحل أكثر حساسية لكن استعدادات الأهلي هذه المرة تحمل ملامح مختلفة عنوانها الرئيسي " إدارة التفاصيل " قبل أن تكون مجرد تحضيرات فنية اعتيادية.

منذ عودة المنافسات عقب بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في المغرب اعتاد الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب على برنامج ثابت وهو راحة في اليوم التالي للمباراة ثم حصتان تدريبيتان قبل الانتظام في معسكر مغلق غير أن المرحلة الحالية فرضت إيقاعا مغايرا فتم تعديل البرنامج عبر إدراج مباراة ودية على ملعب مختار التتش في خطوة تعكس قراءة مختلفة لطبيعة التوقيت وضغط المنافسة.

تعديل محسوب في توقيت حساس

قرار خوض لقاء ودي لم يكن عشوائيا بل جاء نتيجة وجود مساحة زمنية كافية بين مباراتي سموحة وزد وعدم وجود رحلة سفر تستهلك الجهد البدني والذهني ورأي الجهاز الفني أن الاكتفاء بالتدريبات لن يكون كافيًا للحفاظ على نسق المباريات خاصة للمجموعة التي لم تشارك مؤخرًا.

الهدف الأول من الودية يتمثل في تجهيز البدلاء والعائدين بدنيا وفنيا حتى لا تتسع الفجوة بين العناصر الأساسية وباقي القائمة ففي سباق طويل مثل الدوري لا تحسم المواجهات بالأسماء فقط بل بقدرة الفريق على تدوير عناصره دون فقدان التوازن.

زيزو وتريزيجيه.. عودة تدريجية بطموح كبير

من أبرز المكاسب المنتظرة في الودية منح دقائق لعب لأحمد السيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بعد عودتهما التدريجية للتدريبات عقب التعافي من الإصابة وتمثل مشاركة الثنائي حتى لو لدقائق محدودة خطوة مهمة في استعادة حساسية المباريات.

وجود لاعبين بحجم زيزو وتريزيجيه يمنح الأهلي بعدا هجوميا إضافيا في مرحلة الحسم خاصة مع احتدام المنافسة على القمة ويتعامل الجهاز الفني بحذر فلا استعجال قد يفتح باب انتكاسة ولا تأخير قد يحرم الفريق من حلول هجومية مؤثرة في توقيت بالغ الأهمية.

هاجس الإصابات.. ملف مفتوح قبل مواجهة زد

ورغم خلو قائمة الإصابات من زيزو وتريزيجيه فإن مباراة سموحة أفرزت قلقًا جديدًا بإصابة ياسين مرعي الذي شعر بآلام في الحوض والعضلة الضامة وغادر اللقاء مبكرًا.

الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله يترقب نتائج الفحوصات والأشعة لتحديد حجم الإصابة وسط مؤشرات أولية قد تبعد اللاعب عن مواجهة زد.

كما يخضع عمرو الجزار لفحص طبي لتحديد موقفه النهائي ما يضع الجهاز الفني أمام احتمالية إعادة ترتيب أوراق الخط الخلفي. في هذه المرحلة أي غياب دفاعي قد يفرض تعديلات تكتيكية خاصة إذا كان الفريق يبحث عن الثبات الدفاعي كقاعدة للانطلاق هجوميًا.

صراع القمة.. حسابات النقاط قبل الأداء

مواجهة زد لا تقرأ بمعزل عن جدول الترتيب فالأهلي يخوض كل مباراة باعتبارها خطوة نحو الصدارة أو تثبيت موقعه في صراع مشتعل لا يسمح بإهدار النقاط.

في مثل هذه المواجهات تتضاعف أهمية التفاصيل الصغيرة من خلال هدف مبكر خطأ فردي أو حتى قرار تحكيمي.

الجهاز الفني يدرك أن مباريات الوسط والفرق الطامحة لإثبات الذات غالبًا ما تحمل مفاجآت ولذلك يسعى لرفع درجة التركيز والانضباط التكتيكي مع تجنب الإرهاق البدني الذي قد ينعكس سلبًا في الأسابيع المقبلة.

الأهلي النادي الأهلي الدوري المصري الدوري زد استاد القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

بسمة أحمد

اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

ترشيحاتنا

ياسين مرعي

قلق في الأهلي قبل مواجهة زد.. ياسين مرعي يخضع للأشعة لتحديد حجم إصابته

الزمالك

فريق كامل.. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة زد في الدوري

الأهلي

موعد مباراة الأهلي مع زد في الدوري الممتاز بعد فوزه على سموحة

بالصور

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد