بين تجهيز العائدين من الإصابة وإدارة ملف الإرهاق.. كيف يخطط الأهلي لعبور عقبة زد ومواصلة مطاردة القمة؟

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في سباق الدوري المصري عندما يستضيف فريق زد على ملعب استاد القاهرة الدولي السبت المقبل في مباراة لا تقبل الحسابات المؤجلة مع اشتداد الصراع على القمة ودخول المسابقة مراحل أكثر حساسية لكن استعدادات الأهلي هذه المرة تحمل ملامح مختلفة عنوانها الرئيسي " إدارة التفاصيل " قبل أن تكون مجرد تحضيرات فنية اعتيادية.

منذ عودة المنافسات عقب بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في المغرب اعتاد الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب على برنامج ثابت وهو راحة في اليوم التالي للمباراة ثم حصتان تدريبيتان قبل الانتظام في معسكر مغلق غير أن المرحلة الحالية فرضت إيقاعا مغايرا فتم تعديل البرنامج عبر إدراج مباراة ودية على ملعب مختار التتش في خطوة تعكس قراءة مختلفة لطبيعة التوقيت وضغط المنافسة.

تعديل محسوب في توقيت حساس

قرار خوض لقاء ودي لم يكن عشوائيا بل جاء نتيجة وجود مساحة زمنية كافية بين مباراتي سموحة وزد وعدم وجود رحلة سفر تستهلك الجهد البدني والذهني ورأي الجهاز الفني أن الاكتفاء بالتدريبات لن يكون كافيًا للحفاظ على نسق المباريات خاصة للمجموعة التي لم تشارك مؤخرًا.

الهدف الأول من الودية يتمثل في تجهيز البدلاء والعائدين بدنيا وفنيا حتى لا تتسع الفجوة بين العناصر الأساسية وباقي القائمة ففي سباق طويل مثل الدوري لا تحسم المواجهات بالأسماء فقط بل بقدرة الفريق على تدوير عناصره دون فقدان التوازن.

زيزو وتريزيجيه.. عودة تدريجية بطموح كبير

من أبرز المكاسب المنتظرة في الودية منح دقائق لعب لأحمد السيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بعد عودتهما التدريجية للتدريبات عقب التعافي من الإصابة وتمثل مشاركة الثنائي حتى لو لدقائق محدودة خطوة مهمة في استعادة حساسية المباريات.

وجود لاعبين بحجم زيزو وتريزيجيه يمنح الأهلي بعدا هجوميا إضافيا في مرحلة الحسم خاصة مع احتدام المنافسة على القمة ويتعامل الجهاز الفني بحذر فلا استعجال قد يفتح باب انتكاسة ولا تأخير قد يحرم الفريق من حلول هجومية مؤثرة في توقيت بالغ الأهمية.

هاجس الإصابات.. ملف مفتوح قبل مواجهة زد

ورغم خلو قائمة الإصابات من زيزو وتريزيجيه فإن مباراة سموحة أفرزت قلقًا جديدًا بإصابة ياسين مرعي الذي شعر بآلام في الحوض والعضلة الضامة وغادر اللقاء مبكرًا.

الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله يترقب نتائج الفحوصات والأشعة لتحديد حجم الإصابة وسط مؤشرات أولية قد تبعد اللاعب عن مواجهة زد.

كما يخضع عمرو الجزار لفحص طبي لتحديد موقفه النهائي ما يضع الجهاز الفني أمام احتمالية إعادة ترتيب أوراق الخط الخلفي. في هذه المرحلة أي غياب دفاعي قد يفرض تعديلات تكتيكية خاصة إذا كان الفريق يبحث عن الثبات الدفاعي كقاعدة للانطلاق هجوميًا.

صراع القمة.. حسابات النقاط قبل الأداء

مواجهة زد لا تقرأ بمعزل عن جدول الترتيب فالأهلي يخوض كل مباراة باعتبارها خطوة نحو الصدارة أو تثبيت موقعه في صراع مشتعل لا يسمح بإهدار النقاط.

في مثل هذه المواجهات تتضاعف أهمية التفاصيل الصغيرة من خلال هدف مبكر خطأ فردي أو حتى قرار تحكيمي.

الجهاز الفني يدرك أن مباريات الوسط والفرق الطامحة لإثبات الذات غالبًا ما تحمل مفاجآت ولذلك يسعى لرفع درجة التركيز والانضباط التكتيكي مع تجنب الإرهاق البدني الذي قد ينعكس سلبًا في الأسابيع المقبلة.