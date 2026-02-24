محمد أضا: كل دقيقة بيلعبها كامويش «بتحرجه».. واللاعب مش شخصية الأهلي

أعرب الإعلامي محمد طارق أضا عن استغرابه للمستوى الذي يظهر به المهاجم الأنجولي إيليتسن كامويش مع النادي الأهلي حتى الآن، وذلك بعد ظهوره المتواضع في الدقائق التي شارك فيها أمام سموحة في الجولة الـ19 بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كامويش كله دقيقة بيلعبها في الملعب بتحرجه.. مفترض أن اللاعب كلما شارك مع الفريق ازداد انسجامه مع الفريق والدخول في الأجواء لكن هذا لم يحدث».

وأردف قائلًا: «اللاعب مش شخصية النادي الأهلي، وصفقة عليها علامة استفهام كبيرة ومليون خط أحمر.. واللي جاب اللاعب ده يقولنا هو شاف فيه أيه».

وتابع أضا: «كل جمهور الأهلي بيعلق على الصفقة دي.. وكل الدقائق اللي بياخدها كامويش محمد شريف أولى بيها أو حتى أي مهاجم من قطاع الناشئين».