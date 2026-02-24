قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على متنها 7 أفراد.. مصرع شخص في تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند| صور
حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك
الأزهر للفتوى: المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتقضي بعد رمضان
الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي
الحكم على المتهم بقـ.تل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية
مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد أضا: كل دقيقة بيلعبها كامويش «بتحرجه».. واللاعب مش شخصية الأهلي

رباب الهواري

أعرب الإعلامي محمد طارق أضا عن استغرابه للمستوى الذي يظهر به المهاجم الأنجولي إيليتسن كامويش مع النادي الأهلي حتى الآن، وذلك بعد ظهوره المتواضع في الدقائق التي شارك فيها أمام سموحة في الجولة الـ19 بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كامويش كله دقيقة بيلعبها في الملعب بتحرجه.. مفترض أن اللاعب كلما شارك مع الفريق ازداد انسجامه مع الفريق والدخول في الأجواء لكن هذا لم يحدث».

وأردف قائلًا: «اللاعب مش شخصية النادي الأهلي، وصفقة عليها علامة استفهام كبيرة ومليون خط أحمر.. واللي جاب اللاعب ده يقولنا هو شاف فيه أيه».

وتابع أضا: «كل جمهور الأهلي بيعلق على الصفقة دي.. وكل الدقائق اللي بياخدها كامويش محمد شريف أولى بيها أو حتى أي مهاجم من قطاع الناشئين».

