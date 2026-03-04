عمرو سعد: أنا الأعلى تسويقيًا في العالم العربي

حسم النجم عمرو سعد الجدل حول صاحب لقب الأعلى أجرًا، وقال في حواره مع برنامج et بالعربي: "يمكن من 5 سنين مبتكلمش في الحكاية دي وبقرأ حاجات كتير وبشوفها، بس مش بعلق ولكن عمرو أديب قالها لإن عنده معلومة، وبأكدلك مفيش محطة في مصر ولا منصة ولا منتج إلا ويعلم أن عمرو سعد هو الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي كله مش في مصر بس".

وأوضح: "لكن مش معنى إني أعلى أجر، أو أعلى قيمة تسويقية إني أنا الأفضل، وأنا مبحبش صيغة المقارنات، بس بما إني اتسألت لازم أكون صريح".

واستكمل بطل مسلسل إفراج المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2026: "والحقيقة إني مش شايف صراع ولا منافسة ولا حاجة، دي جملة وهمية مخترعاها السوشيال ميديا".

واختتم تصريحاته: "أنا بجتهد وباصص قدامي وقدامي جمهور وبعمل حاجتي أنا".

مسلسل إفراج مستوحى من قصة حقيقية، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، الطفل آسر، عمر السعيد، محسن منصور، عبدالعزيز مخيون.