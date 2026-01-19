بكين تنتقد خططًا أوروبية لإقصاء الشركات الصينية من قطاعات حساسة

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم /الإثنين/، الاتحاد الأوروبي إلى تجنب اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بثقة الشركات الصينية في الاستثمار داخل دول الاتحاد، وذلك عقب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أفاد بأن بروكسل تعتزم التخلص تدريجيًا من الموردين الصينيين في البنية التحتية الحيوية.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة "ذي إيدج ماليزيا"، أن فرض قيود على الشركات الصينية دون أساس قانوني يمثل "حمائية صريحة"، مطالبة الاتحاد بتوفير بيئة أعمال عادلة وشفافة وغير تمييزية.

وكانت الصحيفة قد ذكرت أن المفوضية الأوروبية ستقترح استبعاد معدات صينية من قطاعات حساسة، تشمل شبكات الاتصالات وأنظمة الطاقة الشمسية، بما في ذلك شركات مثل "هواوي" و"زد تي إي"، في إطار تحديث سياسات الأمن والتكنولوجيا، على أن يُعرض المقترح الثلاثاء.

وأكدت الخارجية الصينية أن "تسييس التجارة" يعرقل التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن تجارب بعض الدول أظهرت أن إزالة معدات الاتصالات الصينية "الآمنة وعالية الجودة" أدت إلى خسائر مالية وإبطاء التطور التقني.

ويأتي هذا التوجّه الأوروبي ضمن استراتيجية "تقليل المخاطر" المرتبطة بالاعتماد على الصين، إذ يدرس الاتحاد فرض حد أدنى لمكوّنات "صنع في أوروبا" في مشتريات التقنيات الخضراء.

وتشهد العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي توترًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، حيث وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العلاقات بأنها عند نقطة تحول خلال زيارة سابقة لبكين.