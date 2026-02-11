بيراميدز يحافظ على صدارة تصنيف الأندية الإفريقية عالميًا

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) تصنيف شهر فبراير لأفضل 500 نادٍ في العالم، والذي يعكس نتائج الأندية في البطولات المحلية والقارية والدولية خلال الفترة الأخيرة.

وجاء بيراميدز في صدارة ترتيب أندية قارة إفريقيا، متفوقًا بوضوح على عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في إنجاز كبير يُحسب للنادي.

واحتل بيراميدز المركز الأول إفريقيًا والثاني عربيًا خلف الهلال السعودي، بينما جاء الأهلي في المركز الثاني إفريقيًا، وحلّ الزمالك في المرتبة السادسة إفريقيًا، خلف عدة أندية من شمال وجنوب القارة، في ترتيب يعكس تنافسية قوية داخل القارة.

وعلى المستوى العالمي، جاء بيراميدز في المركز الـ56 عالميًا، بينما حلّ الأهلي في المركز الـ96 عالميًا، والزمالك في المركز الـ183 عالميًا.

وحافظ بيراميدز على صدارة الأندية الإفريقية خلال شهر فبراير، وبات مرشحًا للاستمرار على قمة تصنيف إفريقيا خلال الموسم الجاري، بعدما حقق نتائج كبيرة في بطولة دوري إفريقيا، حيث أصبح أول فريق يضمن التأهل إلى ربع نهائي البطولة هذا الموسم قبل نهاية دور المجموعات بجولتين، بعدما حقق انتصارين على نهضة بركان المغربي بثلاثية دون رد على أرضه، وفوزه على ريفرز يونايتد النيجيري بأربعة أهداف لهدف خارج أرضه، ليضمن بعد ذلك التأهل في صدارة مجموعته.

ويُعد هذا التصنيف دليلًا واضحًا على التطور الكبير الذي حققه نادي بيراميدز في السنوات الأخيرة، من خلال مشاركات قوية في البطولات الإفريقية والأداء المستقر، ما مكّنه من فرض نفسه كأهم نادٍ مصري في التصنيف الدولي، متفوقًا على تاريخ عريق لأندية مثل الأهلي والزمالك في هذا التقييم الحديث.