مؤمن سليمان يقترب من نادي الكرمة العراقي

كشفت تقارير الصحف العراقية عن دخول نادي الكرمة في مفاوضات قوية مع مؤمن سليمان المدير الفني السابق للزمالك وكذلك الشرطة العراقي

وحسب القناة الرياضية العرقية فإن المفاوضات بين مؤمن سليمان والكرمة وصلت لمرحلة متقدمة وسيتم الإعلان بشكل رسمي نهاية الموسم الحالي.

وسبق لمؤمن سليمان تحقيق لقب بطولة الدوري العراقي رفقة الشرطة في الموسم الماضي وكذلك ثنائية الدوري والكأس في الموسم قبل الماضي

ويحتل فريق الكرمة العراقي حاليا المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري العراقي برصيد 53 نقطة

ويلعب أحمد عبدالقادر نجم الأهلي السابق ضمن صفوف نادي الكرمة العراقي وسط احتمالات كبيرة لانتقاله للزمالك نهاية الموسم الحالي.