الأهلي يقترب من تجديد عقد حسين الشحات قبل نهاية الدوري.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تطورات ملف تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأوضح شوقي خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق، أنه من المحتمل عقد جلسة خلال هذا الأسبوع بين إدارة الأهلي وحسين الشحات لحسم ملف التجديد، في ظل رغبة النادي في إنهاء الملف قبل نهاية مسابقة الدوري.

وأشار إلى أن اللاعب يمتلك عروضًا خارجية، من بينها عرض إماراتي وآخر ليبي تتجاوز قيمتهما مليون و200 ألف دولار سنويًا، إلا أن الموقف الأسري قد يكون حاسمًا في القرار، حيث أكد أن والدة اللاعب ترفض فكرة سفره وتفضل استمراره داخل الأهلي، ولها تأثير كبير على قراره.

وأضاف أن إدارة الأهلي حسمت موقفها بالفعل، وقررت استمرار حسين الشحات داخل الفريق لمدة موسمين مقبلين، في إطار الحفاظ على استقرار القوام الأساسي للفريق.