مجموعة الهبوط.. تشكيل مودرن سبورت وطلائع الجيش بالدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لمودرن سبورت عن تشكيل فريقه أمام طلائع الجيش بعد قليل على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية (المنافسة على عدم الهبوط).

وجاء تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: محمود رزق، محمود شعبان، خالد رضا، حمدي مارسيلو.

الوسط: أحمد يوسف، وليد علي، محمد صبري، محمد هلال.

هجوم: جودوين شيكا، ارنولد ايبا.

بينما جاء تشيكل طلائع الجيش :-

حراسة المرمى عمر رضوان..

الدفاع .. عمرو طارق ، محمد فتح الله ، محمد عبد الرحمن ، خالد عوض ، أحمد علاء.

الوسط ..على حمدى ، أبو بكر كيتا ، إسلام عبد المقصود.

الهجوم .. أحمد طارق ، أسماعيل أوجورو.