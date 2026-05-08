مجموعة الهبوط.. تشكيل المقاولون العرب والجونة بالدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريقي المقاولون العرب والجونة التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة 8 مايو 2026، ضمن الجولة التاسعة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز على ملعب الجبل الأخضر.

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد - إسلام عبد اللاه - عمر الوحش - نادر هشام

خط الوسط: محمد عادل - جواكين اوجيرا - أحمد مجدي كهربا

خط الهجوم: شكري نجيب - محمد سالم - حسين فيصل

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: صابر الشيمي، أحمد عبد الرسول، خالد صديق، عبد الجواد تعلب

خط الوسط: نور السيد، محمد محمود، عمر الجزار

خط الهجوم: مروان محسن، أحمد جمال، محمد عماد

يحتل المقاولون المركز التاسع بـ 29 نقطة، بينما يحل الجونة رابعاً بـ 39 نقطة في مجموعة البقاء.