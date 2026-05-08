مجموعة الهبوط.. تشكيل المقاولون العرب والجونة بالدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريقي المقاولون العرب والجونة التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة 8 مايو 2026، ضمن الجولة التاسعة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز على ملعب الجبل الأخضر.
تشكيل المقاولون العرب
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
خط الدفاع: محمد حامد - إسلام عبد اللاه - عمر الوحش - نادر هشام
خط الوسط: محمد عادل - جواكين اوجيرا - أحمد مجدي كهربا
خط الهجوم: شكري نجيب - محمد سالم - حسين فيصل
تشكيل الجونة
حراسة المرمى: محمد علاء
خط الدفاع: صابر الشيمي، أحمد عبد الرسول، خالد صديق، عبد الجواد تعلب
خط الوسط: نور السيد، محمد محمود، عمر الجزار
خط الهجوم: مروان محسن، أحمد جمال، محمد عماد
يحتل المقاولون المركز التاسع بـ 29 نقطة، بينما يحل الجونة رابعاً بـ 39 نقطة في مجموعة البقاء.