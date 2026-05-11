بدء تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية

في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، بدأ المتحف القومي للحضارة المصرية تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر الزيارة، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدخول وتحسين تجربة الزائرين.

تطوير منظومة بيع التذاكر

وأوضح الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن تفعيل هذه الخدمة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة بيع التذاكر، حيث توفر هذه الماكينات وسيلة حديثة وسريعة تتيح للزائرين الحصول على التذاكر بسهولة، إلى جانب منافذ بيع التذاكر داخل المتحف وخدمة الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي، بما يسهم في تحسين انسيابية حركة الدخول والارتقاء بتجربة الزائرين.

وفي السياق ذاته، أكدت السيدة فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي للإدارةوالتشغيل، أن ماكينات الخدمة الذاتية تتيح للزائرين من المصريين والسائحين شراء جميع التذاكر المتاحة باستخدام البطاقات البنكية بمختلف أنواعها، بما يدعم توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد وتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية.

وأضافت أن هذه الخطوة تسهم كذلك في رفع كفاءة التشغيل وإحكام متابعة حركة الزيارة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة داخل المتحف.

ويمكن حجز التذاكر عبر هذا الرابط ((https://egymonuments.com/nmec/tickets)

