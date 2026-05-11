نشرة أسعار الطيور والدواجن اليوم: استقرار في البلدي وعروض على الأبيض

​شهدت الأسواق المحلية اليوم الاثنين الموافق 11 مايو، حالة من التباين في أسعار الدواجن واللحوم البيضاء، مع استمرار تقديم المحال التجارية لعروض "الكميات" (عروض الكيلوات المتعددة) لتشجيع المستهلكين على الشراء بالجملة وتخفيف الأعباء المادية.

​أولاً: أسعار الفراخ (الأبيض والبلدي)

و​تصدرت الفراخ البيضاء قائمة الطلب، حيث سجل سعر الكيلو 100 جنيه، بينما جاء عرض الـ 10 كيلو بسعر 899 جنيهاً (بواقع 89.9 جنيه للكيلو داخل العرض).

​الفراخ البلدي: سجلت 120 جنيهاً للكيلو، مع عرض خاص لـ 10 كيلو بقيمة 1100 جنيه.

​البلدي الصعيدي والحشو: استقر السعر عند 130 جنيهاً.

​الأمهات: سجلت الأمهات البيضاء السعر الأقل بـ 80 جنيهاً، بينما وصلت ديوك الأمهات البلدي إلى 100 جنيه.

​ثانياً: مملكة الرومي والبط (أسعار وتفاصيل)

و​شهدت منتجات الرومي تنوعاً كبيراً في الأسعار حسب القطعية:

​الرومي البلدي: 170 جنيهاً للكيلو.

​الرومي الأبيض: 140 جنيهاً للكيلو.

​مشتقات الرومي: تراوح البانيه والرستو عند 280 جنيهاً، والشاورما 250 جنيهاً، بينما سجلت الأجنحة سعراً اقتصادياً جداً بلغ 8 جنيهات فقط.

​أما بالنسبة للبط والوز:

​البط البلدي: 150 جنيهاً.

​الوز الشامورت: 130 جنيهاً.

​ثالثاً: أسعار "المصنعات" وأجزاء الفراخ (عروض التوفير)

و​ركزت الأسواق اليوم على عروض الثلاثة والخمسة كيلو لتوفير أكبر قدر للمستهلك:

البانيه 240 جنيه 3 كيلو بـ 700 جنيه

الشيش طاووك 220 جنيه 3 كيلو بـ 599 جنيه

شاورما الفراخ 220 جنيه 3 كيلو بـ 599 جنيه

الأوراك 110 جنيه 5 كيلو بـ 475 جنيه

الدبابيس 140 جنيه 3 كيلو بـ 400 جنيه

الحمام الكدب 140 جنيه 3 كيلو بـ 400 جنيه

رابعاً: الحمام، الأرانب، والمقبلات

​الحمام الجامبو: سجل الجوز 240 جنيهاً.

​الأرانب البلدي: استقرت عند 120 جنيهاً للكيلو.

​الكبد والقوانص: 100 جنيه للفراخ، و 140 جنيهاً للرومي.

​الأجنحة والوينجز: سجلت 60 جنيهاً.

​وتعتبر هذه الأسعار هي أسعار التداول في المحلات اليوم الاثنين، وقد تختلف بشكل طفيف من منطقة لأخرى حسب تكاليف النقل والجودة.