مشكلة عمرها 52 عاما.. تدخل عاجل لحل أزمة قطع المياه عن العمرانية والجيزة

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ خطة فنية متكاملة لإحلال وتجديد خط المياه الرئيسي بقطر 1000 مم المار بشارع ربيع الجيزي، وذلك لإنهاء أزمة الكسور المفاجئة والمتكررة التي أثرت على الخدمة بمناطق واسعة في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

تشخيص المشكلة: خط متهالك منذ 50 عاماً

وأرجع المهندس محمد حفناوي رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، أسباب الكسور المتكررة، إلى تقادم العمر الافتراضي للخط الحالي الخارج من محطة مياه جزيرة الدهب، حيث يرجع تاريخ تشغيله إلى عام 1974.

وأوضحت الدراسات الفنية أن تكرار الأعطال ناتج عن تآكل أجزاء كبيرة من الخط، مما جعل التدخل الفوري للإحلال الكلي ضرورة حتمية بدلاً من الإصلاحات المؤقتة.

المرحلة الأولى: إحلال 500 متر بجوار "سور المترو"

وكشفت الشركة عن تفاصيل الخطة العاجلة التي تضمنت:

النطاق والتكلفة: تخصيص 25 مليون جنيه كمرحلة أولى لتغيير 500 متر طولي بقطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي في المسافة المجاورة لسور مترو الأنفاق.

البدء فعلياً في تجديد الوصلات والمحابس الاستراتيجية داخل الغرفة الرئيسية بجوار محطة مترو "أم المصريين".

التنفيذ المرحلي: سيتم تنفيذ المشروع على مراحل متعاقبة لضمان استمرارية ضخ المياه وتقليل ساعات الانقطاع، مع اختيار توقيتات العمل في ساعات انخفاض الاستهلاك.

المناطق المستفيدة من التطوير

ويهدف المشروع إلى تأمين واستقرار ضغوط المياه في مناطق حيوية شملت:

المنيب، وساقية مكي، والعمرانية، والبحر الأعظم، والجيزة، والكونيسة.

بالإضافة إلى تحسين الخدمة في أجزاء من منطقتي الهرم وفيصل.

دعم حكومي واعتذار للمواطنين

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، بوضع حلول مستدامة للبنية التحتية، وبدعم فني ومالي مباشر من الشركة القابضة برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، وبالتنسيق الكامل مع محافظة الجيزة التي قدمت كافة التيسيرات اللازمة للموقع.

من جانبها، جددت شركة مياه الجيزة اعتذارها للمواطنين عن فترات انقطاع الخدمة الناتجة عن أعمال الإصلاح السابقة أو أعمال الإحلال الجارية، مؤكدة أن هذه الإجراءات هي الضمانة الوحيدة لعدم تكرار الكسور وتحقيق الاستقرار الكامل لمنظومة المياه بالمحافظة.