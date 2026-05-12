أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. كيلو البانيه وصل كام؟

رشا عوني

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 مايو، حالة من الاستقرار بالأسواق بعد تراجع أسعار الدواجن خلال الأيام الأخيرة وخاصة انخفاض سعر البيض بشكل ملحوظ، حيث أعلنت شعبة الدواجن عن استمرار انخفاض أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2026.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم


واصل سعر كيلو الفراخ البيضاء استقراره داخل المزارع ليسجل 87 جنيهًا، بينما تراوح متوسط سعر البيع للمستهلك في الأسواق المحلية حول 97 جنيهًا للكيلو.


أسعار الفراخ البلدى اليوم


استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الكيلو داخل المزارع نحو 100 جنيه، فيما يصل إلى المستهلك في الأسواق ومحال البيع بمتوسط يقارب 110 جنيهات للكيلو.


سعر الفراخ الساسو اليوم


بلغ سعر الكيلو داخل المزارع نحو 91 جنيهًا، فيما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق الشعبية ومحال التجزئة إلى حوالي 101 جنيه للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم 

كما سجل سعر كيلو البانيه اليوم استقرارًا نسبيًا داخل الأسواق، حيث تراوح سعره ما بين 200 و240 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر وفق المنطقة وجودة المنتج.

سعر البيض اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار البيض استقرارًا نسبيًّا اليوم، وجاءتِ الأسعار كالتالي:

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر بين 95 جنيهًا و110 جنيهات.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 90 جنيهًا و100 جنيه.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 110 جنيهات و120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن السوق المصري يشهد حالة من الاكتفاء الذاتي من الدواجن، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة الأعلاف المستوردة، ينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلك.

سعر طن الأعلاف

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا القاهرة" على فضائية Modern Mti، أوضح السيد أن سعر طن الأعلاف ارتفع ليصل إلى نحو 27 ألف جنيه، أي ما يعادل 27 جنيهًا للكيلو، ما يمثل عبئًا كبيرًا على مربي الدواجن ويؤثر على تكلفة الإنتاج النهائية.

وأضاف أن سعر كيلو الفراخ في المزرعة بلغ نحو 85 جنيهًا، بينما يصل سعره للمستهلك في الأسواق إلى حوالي 100 جنيه. كما أشار إلى أن سعر طبق البيض يتراوح حاليًا بين 105 و110 جنيهات في الأسواق المحلية.

تراجع أسعار الدواجن قبل العيد

وتوقع رئيس شعبة الدواجن أنه في حال استقرار مدخلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، خاصة الأعلاف، قد تشهد الأسعار تراجعًا نسبيًا قبل حلول عيد الأضحى، ما سيكون بشرى سارة للمواطنين الذين يحرصون على شراء الدواجن والبيض بأسعار مناسبة خلال موسم الأعياد.

وشدد السيد على متابعة السوق بشكل مستمر، مؤكدًا أن شعبة الدواجن تقدم توصيات للمزارعين والتجار للحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل الأعباء على المستهلكين.

