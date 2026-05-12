أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

يتابع المواطنون المصريون يوميًا أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في المزارع والأسواق المحلية، وسط حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة من التراجعات خلال الأيام الماضية.

 وفي هذا التقرير، نرصد الأسعار التفصيلية والتصريحات الرسمية من شعبة الدواجن.

 أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء

سعر الكيلو في المزارع: بين 85 و86 جنيهًا.

سعر البيع للمستهلك في الأسواق: بين 90 و100 جنيه، بحسب المنطقة وتكاليف النقل والتوزيع.

الفراخ الساسو

سعر الكيلو في المزارع: نحو 97 و98 جنيهًا.

سعر البيع للمستهلك: بين 105 و120 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي

سعر الكيلو للمستهلك: بين 115 و120 جنيهًا.

 أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض الأحمر: 95 إلى 110 جنيهات.

كرتونة البيض الأبيض: 90 إلى 100 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 110 إلى 120 جنيهًا.

سعر طبق البيض: يتراوح حاليًا بين 105 و110 جنيهات في الأسواق.

ارتفاع أسعار الأعلاف يرفع تكلفة الفراخ.. وتوقعات بانخفاض الأسعار خلال عيد الأضحى

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن السوق المصري يشهد حالة من الاكتفاء الذاتي من الدواجن، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة الأعلاف المستوردة، ينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلك.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا القاهرة" على فضائية Modern Mti، أوضح السيد أن سعر طن الأعلاف ارتفع ليصل إلى نحو 27 ألف جنيه، أي ما يعادل 27 جنيهًا للكيلو، ما يمثل عبئًا كبيرًا على مربي الدواجن ويؤثر على تكلفة الإنتاج النهائية.

وأضاف أن سعر كيلو الفراخ في المزرعة بلغ نحو 85 جنيهًا، بينما يصل سعره للمستهلك في الأسواق إلى حوالي 100 جنيه. كما أشار إلى أن سعر طبق البيض يتراوح حاليًا بين 105 و110 جنيهات في الأسواق المحلية.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن أنه في حال استقرار مدخلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، خاصة الأعلاف، قد تشهد الأسعار تراجعًا نسبيًا قبل حلول عيد الأضحى، ما سيكون بشرى سارة للمواطنين الذين يحرصون على شراء الدواجن والبيض بأسعار مناسبة خلال موسم الأعياد.

وشدد السيد على متابعة السوق بشكل مستمر، مؤكدًا أن شعبة الدواجن تقدم توصيات للمزارعين والتجار للحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل الأعباء على المستهلكين.

