شعبة الدواجن: الأعلاف المستوردة ترفع أسعار الدواجن.. وتوقعات بانخفاضها خلال عيد الأضحى

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن السوق المحلي يشهد حالة من الاكتفاء الذاتي من الدواجن، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة الأعلاف المستوردة، ينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلك.

وقال عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أن سعر طن الأعلاف ارتفع ليصل إلى نحو 27 ألف جنيه (بما يعادل 27 جنيهاً للكيلو)، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على المربين ويؤثر على تكلفة الإنتاج.

وتابع أنه من المتوقع حدوث تراجع نسبي في الأسعار خلال فترة عيد الأضحى، في حال استقرار مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة بلغ نحو 85 جنيهاً، بينما يصل للمستهلك في الأسواق إلى حوالي 100 جنيه، لافتاً إلى أن سعر طبق البيض يتراوح حالياً بين 105 و110 جنيهات في الأسواق.