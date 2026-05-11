لحوم ودواجن وأرز.. فنانة شهيرة تكشف مفاجأة بالأعمال الخيرية للراحل هاني شاكر

مفاجأة جديدة كشفت عنها الفنانة وفاء مكي، بخصوص الأعمال الخيرية للفنان الراحل هاني شاكر أمير الغناء العربي، وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وتحدثت وفاء مكي، في مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا، عن المواقف الإنسانية لأمير الغناء العربي هاني شاكر، قائلة :"كان يحرص على التبرع بإقامة مائدة رحمن خلال شهر رمضان لخدمة البسطاء والفقراء".

أعمال هاني شاكر الإنسانية والخيرية

وأوضحت الفنانة وفاء مكي، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه في يوم شاهدت مائدة رحمن، وضع عليها وجبات غذائية تم إعدادها بعناية شديدة تضم لحومًا ودواجن وأرزًا وخضروات، قبل أن تُفاجأ بأن تلك المائدة يشرف عليها الفنان الراحل، واصفة إياه بالشخص الخلوق وصاحب الأيادي البيضاء.

مائدة رحمن

وقالت "وفاء مكي": " لقيت كمية علب محطوطة وفيها كمية أكل بطريقة نضيفة علبة محطوط فيها لحمة وفراخ وخضار وطحينة ورز وسلطة وعيش، ما شاء الله علبة دسمة، بسأل العامل دا ليا انا قال دا لمائدة الرحمن قولتله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك".

ربنا يكثر من أمثاله ويجعله في ميزان حسناته

وأضافت الفنانة وفاء مكي، أن :"بقوله مين عمل المائدة قالي أستاذ هاني شاكر"، متابعة: "ربنا يكثر من أمثاله ويجعله في ميزان حسناته وهو بني آدم خلوق".

وفاة هاني شاكر

يُذكر أن أسرة الفنان الراحل هاني شاكر أعلنت وفاته يوم الأحد الماضي 3 مايو الجاري، ليرحل عن عالمنا تاركا إرثا فنيا كبيرا، كما شيع جثمانه يوم الأربعاء الماضي، وأقيم العزاء في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز.

مشوار كبيرة للفنان الراحل هاني شاكر

قدم الفنان الراحل هاني شاكر على مدار مشواره الفني مئات الأغاني، بينها: علي الضحكاية، بلدي، أحيانا، الحلم الجميل، بتحبيه، غلطة، معقول نتقابل تاني، تخسري، ماتهدديش، عيد ميلاد جرحي أنا، أصاحب مين، ياريتني، لسه بتسألي، المفروض، اتمدت الإيدين، ارجعيلي.