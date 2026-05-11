ما مدى خطورة فيروس هانتا في مايو 2026

يعد فيروس هانتا من أكثر الأمراض التى تثير قلق العالم حاليا حيث أنه يسبب مضاعفات خطيرة تؤثر على الرئة والكلى ويمكن أن تؤدى للوفاة.

ووفقا لموقع bmj نكشف لكم مدى خطورة حالات الإصابة بفيروس هانتا المتوقعة في مايو 2026.

مامدى خطورة فيروس هانتا في مايو 2026



تُقيّم منظمة الصحة العالمية حاليًا مستوى الخطر على سكان العالم بأنه منخفض، وتنصح بعدم فرض قيود على السفر أو التجارة كما توصي المنظمة بأن تركز جهود التوعية الصحية العامة على تحسين الكشف المبكر، وضمان العلاج في الوقت المناسب، والحد من مخاطر التعرض ومعظم الأنشطة السياحية الروتينية لا تنطوي على مخاطر تُذكر للتعرض للقوارض أو فضلاتها.

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن حالتين مؤكدتين مخبرياً وخمس حالات مشتبه بها على متن سفينة الرحلات البحرية “إم في هونديوس” ومن بين هؤلاء، توفي ثلاثة أشخاص اثنان منهم على الأقل في أواخر الستينيات أو السبعينيات من العمر ولا يزال شخص واحد في العناية المركزة في جنوب إفريقيا.

تم تأكيد حالة أخرى في سويسرا، حيث وصل أحد ركاب السفينة إلى مستشفى في زيورخ وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يُبلغ عن ظهور أي أعراض على أي من الركاب أو أفراد الطاقم الآخرين.

قالت جوليا جالو، الباحثة ما بعد الدكتوراه في مجموعة البروتينات السكرية الفيروسية في معهد بيربرايت بالمملكة المتحدة، إن العدوى ربما تكون قد انتقلت على متن السفينة من قبل راكبين زارا أمريكا الجنوبية قبل الصعود إلى السفينة، حيث تتوافق الأعراض مع تلك المتوقعة من سلالة الأنديز من الفيروس.

كما قدم مارك فيلدر، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الطبية في جامعة كينغستون بلندن، مع الفهم الحالي للعدوى المستمرة واحتمالية تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة العدوى على متن السفينة، فمن المرجح أن يتم الحد من انتقال العدوى المستمر.

قال جوناس شميدت، شاناسيت، رئيس قسم الفيروسات المنقولة بالمفصليات وعلم الحشرات في معهد برنارد نوخت للطب الاستوائي في هامبورج، إنه يجب التعامل مع الوضع بجدية نظراً لارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن متلازمة التهاب الرئة المزمن.

وأضاف أتوقع ظهور حالات فردية، حيث قد يكون بعض الأفراد المعرضين للعدوى لا يزالون في فترة الحضانة ومع ذلك، واستناداً إلى المعرفة الحالية، أستبعد حدوث تفشٍ واسع النطاق بين عامة السكان في أوروبا أو سويسرا.